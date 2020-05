Стильные девушки всегда в курсе трендов красоты. Заблаговременно подбирают модные дизайны маникюра и присматривает крутые идеи для будущих выходов в свет. Мы позаботились о твоем времени! Ниже подборка весеннего маникюра 2020. Сохраняй идеи и делись ими со своим мастером.

Естественность – главный тренд весны 2020. Миндалевидные, круглые и полукруглые формы останутся фаворитами. Цветная палитра по-прежнему будет диктоваться временем года. Так, весеннему теплу гармонично будут соответствовать пастельные оттенки лака.

Посмотреть эту публикацию в Instagram nailsta2020 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram mpinky.nails 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Sorry! Maybe error link or deleted link.

Посмотреть эту публикацию в Instagram fortuna_nogti 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Весенний маникюр 2020 – это о яркости и уместности. Можно сделать акцент на модные техники: втирки, амбрэ, дымки. В последнее время особенно эффектно смотрится матовой маникюр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram lacoachdelleunghie 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram rougeparis 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram lmg_nail 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram hellobirdielab 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram ____lin11 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Смелые и необычные дизайны нейл-арта сражают наповал и очень популярны в интернете. Такой маникюр не практичен в носке и иногда вызывает сомнения, но эта подборка станет нашей особенной вишенкой на торте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram tenerife_nailart 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram kokanails 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram nailpromagazine 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram nailpromagazine 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram nailpromagazine 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото – pixabay.com

Читай также:

МАНИКЮР 2020: модные тенденции и идеи на весь год

Как сделать маникюр в домашних условиях? 10 секретов