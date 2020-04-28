Карантин продлили, но это не повод забивать на свой внешний вид. В Instagram активно распространяются видео, на которых девушки примеряют на себя роль барбера и стригут своих любимых. В свою очередь, парни помогают своим леди покрасить волосы. Но все эти процедуры лучше не проводить в рандомные дни. Лунный календарь стрижек на май 2020 поможет определить благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос!

Скучаешь по своему стилисту? Поверь, мы чувствуем твою боль …. Но так больше продолжаться не может! Пришло время научиться делать все самостоятельно или припахать того, кто с тобой на карантине. Маникюр – сама, выщипать брови – сама, а вот постричься или покрасить волосы – здесь может понадобиться помощь. Посмотри туториалы на YouTube, узнай у своего стилиста, какая краска тебе подойдет, получи подробную инструкцию и стань красивой! А выбрать правильный день для стрижки или окраски волос поможем тебе мы. Наш лунный календарь стрижек на май 2020 знает, когда планировать такие процедуры. Читай и ты!

Лунный календарь на май 2020: когда стричь волосы

3, 4, 7, 10, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 31 мая 2020 – благоприятные дни, когда можно включить туториалы на YouTube и впервые поэкспериментировать со стрижкой. Вот недавно нашего Сашу Педана стригла его жена и все получилось мегакруто. Ведь когда делают с любовью и в правильные дни, все получится наилучшим образом. Стрижка в эти дни поднимет настроение, освежит печальные карантинные будни и придаст +100 к новым навыкам!

Лунный календарь на Май 2020: когда не стоит стричь волосы

1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 29, 30 мая 2020 – лучше отложения ножницы в дальний ящик. В эти дни лучше займи свои руки чем-то другим, потому что стрижка точно не принесет радости. Волосы могут стать непослушным, начнет путаться и будут сечься. А оно тебе надо?

Лунный календарь на май 2020: когда красить волосы

3, 6, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 25, 28, 31 мая 2020 – благоприятные дни для окрашивания волос! Ты можешь решиться покрасить сама или попросить о помощи. А, может быть, ты и всегда это делаешь сама. Если это так, то научи других! По блонд самостоятельно все же лучше не браться, потому что это сложная штука. А ты не хочешь испортить волосы! В общем покраска в эти дни принесет новых красок в серые будни, придаст энергии и творческого полета мыслям.

Лунный календарь на май 2020: когда не стоит красить волосы

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 мая 2020 – неудачные дни для окрашивания волос. Лучше немного потерпеть! Все равно все сидим дома и никто тебя не увидит. А для своего любимого ты хороша всегда и любом виде!

Фото: IStock