Макияж – это особый ритуал для каждой девушки. Ведь именно с его помощью можно раскрыть свою личность и знание модных тенденций. Макияж 2020 подготовил для нас, девушек, настолько яркие тренды, что кто-то может даже побояться воплощать такие мейки в жизнь. Цветная тушь, неон, блестки, розовые губы и многое другое. Посмотри 10 трендов в макияже 2020!

Тренды макияжа 2020: Цветная тушь

Посмотреть эту публикацию в Instagram lapetitevengeance 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

В макияже 2020 можно отказаться от обычной черной туши для ресниц. Попробуй поэкспериментировать и купи цветную тушь! Все оттенки радуги сейчас можно найти у многих брендов. А если к розовым или неоновым ресницам ты пока не готова, можно попробовать более спокойные варианты. Хорошей альтернативой станут коричневый, изумрудный и синий оттенки. Они выглядят более натурально, но классно подчеркнут цвет твоих глаз.

Тренды макияжа 2020: Вкрапления неона

Посмотреть эту публикацию в Instagram rowanblanchard 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Неон – классная фишка макияжа 2020! Он добавляет особого настроения и игривости любому мейку. Неон в макияже этого года не должен быть слишком выражен. Достаточно нанести неоновые тени в уголки глаз – и вуаля!

Тренды макияжа 2020: Ярко-розовая помада

Посмотреть эту публикацию в Instagram patrickta 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Забудь о красной помаде! Макияж 2020 принес с собой тренд на ярко-розовые губы. Ты можешь сколько угодно думать, что розовый в макияже – это не для тебя, но правильно подобранный оттенок сделает твои губы особенно сексуальными. Бьюти-подсказка: помада цвета фуксии с голубым подтоном подойдет абсолютно всем! Если хочешь, чтобы губы дольше оставались яркими, выбирай матовую текстуру вместо кремовой или сатиновой.

Тренды макияжа 2020: Структурированные брови

Посмотреть эту публикацию в Instagram westmanatelier 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Новый год принес нам и новые брови! Мода на густые и «неопрятные» брови уже прошла. Тренд «Я просыпаюсь вот так» закончился. На смену ему приходят структурированные и уложенные брови. Поэтому в твоей косметичке обязательно должен быть гель для бровей.

Тренды макияжа 2020: Пастельные стрелки

Посмотреть эту публикацию в Instagram namvo 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

В 2019 году неоновые стрелки были мегапопулярными, а в 2020 их место занимают пастельные стрелки. Пастельные цвета – удачный выбор, ведь они подойдут практически под любой образ. К тому же, пастельные стрелки – это простой и легкий способ добавить немного цвета без боевого раскраса.

Тренды макияжа 2020: Блестки

Посмотреть эту публикацию в Instagram lapetitevengeance 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Тренд на блестки в макияже 2020 пришел после выхода на экраны сериала «Эйфория». Американские подростки сразу начали воспроизводить крутые варианты мейка главной героини. Главный тренд в макияже из «Эйфории» – это блестки и сияние. Попробуй добавить легкий блеск в свою тональную основу или сделай мейк глаз с блестками. Классно также будут выглядеть блестящие фейковые веснушки и кристаллы Swarowski на лице.

Тренды макияжа 2020: Тинтовые губы

Посмотреть эту публикацию в Instagram zhannamua 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Мы знаем, что не все любят интенсивный цвет помады. А потому предлагаем вариант тинтового покрытия. Достаточно легкого прикосновения цвета к губам, чтобы создать такой эффект, как на фото. Тренд на тинтовые губы особенно классно будет смотреться с повседневным нюдовым макияжем.

Тренды макияжа 2020: Тени для век разного цвета

Посмотреть эту публикацию в Instagram lapetitevengeance 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Решись на риск в макияже 2020! Попробуй быть более озорной и непредсказуемой в макияже глаз. Забудь об одинаковых тенях на обоих глазах, открой для себя мир разных цветов! Стань смелой и накрась один глаз синим, а другой – оранжевым. Или используй два разных цвета блесток. Главное – действуй и не бойся!

Тренды макияжа 2020: Красный смоки

Посмотреть эту публикацию в Instagram kilprity 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Красный – тренд сезона! Но на губах, а на глазах. Пришло время заменить черный, синий и зеленый смоки-айс на рубиново-красный. Он перевернет твое представление о макияже. Гарантируем, что все взгляды на любой вечеринке будут прикованы к твоим глазам.

Тренды макияжа 2020: розовые румяна

Посмотреть эту публикацию в Instagram brandyallen 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Отложи свои персиковые румяна. Макияж 2020 предусматривает розовый румянец. Он освежает весь мейк и придает дополнительный блеск лицу. Наносить розовые румяна следует не только на «яблочки» щек, но и на виски и под бровь. Таким образом макияж будет выглядеть завершенным.

Фото: IStock

Читай также:

Перманентный макияж и BB Glow Treatment: что это, сколько стоит и обзор процедур

Демакияж: Как правильно смывать косметику