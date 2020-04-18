Ты наверняка уже задумываешься, какая верхняя одежда будет в моде весной 2020, ведь совсем скоро можно будет снять теплые пуховички и сменить их на легкие куртки, плащи, пальто, тренчи и бомберы. Что будет в тренде весной 2020, и какой верхней одежде отдать предпочтение, читай в нашем материале уже сейчас. И планируй шоппинг на выходные, ведь весна начнется… в это воскресенье!

Куртки. Мода. Весна 2020

Конечно же, всё так же лидирующую позицию занимают кожаные курточки. А лучше – куртки из эко-кожи, мы ведь за разумное потребление, не так ли? Тем более, что верхняя одежда из искусственных материалов намного более разнообразная! Ты сможешь выбрать «кожанку» любого цвета (вспомни, какие цвета в тренде в 2020!), любого кроя – от косухи до объемной оверсайз, словно одолженной у папы или парня.

Если же тебе больше по вкусу болоньевые куртки и куртки из плащевой ткани, обрати внимание на короткие модели. Весна 2020 обещает быть очень теплой, поэтому не будет особой необходимости выбирать куртку «чтобы всё прикрывала». Это может быть как дутый объемный вариант, так и женственная приталенная куртка, по крою напоминающая жакет.

Кстати, о жакетах! Весной 2020 без них точно не обойтись, поэтому уже сейчас на более теплую погоду присмотри себе идеальный жакет. В моде – клетчатые удлиненные модели с большим отложным воротником! Образ можешь дополнить широким ремнем на талии.

Плащи и пальто. Мода. Весна 2020

А пока еще холодно для жакетов, можете примерить плащи и пальто в клетку.

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Любите фирменные вещи? Тогда особое внимание обратите на классический принт Burberry, и даже если не готовы полностью облачиться в клетку, попробуйте дополнить лук клетчатым шарфом или платком. Очень стильно!

Для фанатов флористичных принтов отличным решением станут плащи с цветочными узорами. Особо популярными весной 2020 будут крупные, немного абстрактные рисунки, а вот мелкие цветочные принты стоит оставить на лето.

Помните, что в моде «звериные» узоры, так что если давно мечтали обзавестись пальто или плащом с леопардовыми пятнышками, сейчас самое время! Но не перегните: леопардовый тотал лук, который будет смотреться стильно, а не дешево, лучше подбирать, советуясь со стилистом!

Еще одна фишка: стеганные пальто весенних расцветок. Такие вещи были популярными в 80-х, и вот снова вернулись на подиум. И не удивительно, ведь такое пальто автоматические становится ключевой деталью образа, и комбинировать его можно практически с любыми вещами – как с легкими летящими платьями, так и с mom jeans и гранжевыми ботинками, например! Присмотритесь к моделям теплых оттенков: сливочному, солнечному желтому, хаки и оливковому.

Бомберы. Мода. Весна 2020

Короткие бомберы уже который сезон занимают лидирующие позиции в гардеробах модниц. Яркие, максимально комфортные, создающее истинно весеннее настроение, бомберы станут стильной деталью образа в стиле спорт-шик. Не бойтесь комбинировать их с совершенно разной обувью – от кроссовок до лодочек на высоком каблуке.

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Вот увидите, чем более неординарным будет сочетание, тем более стильно оно будет выглядеть! Скажите «нет» консервативным взглядами и смело экспериментируйте.

Прозрачная верхняя одежда. Мода. Весна 2020

Еще один хит весны 2020 – прозрачные куртки и плащи. Это одновременно и очень красиво и удобно, так как выполненная из прозрачных транспарентных материалов верхняя одежда – водонепроницаемая, и служит одновременно дождевиком. Так что можно забыть про неудобные зонты!

Выбирая верхнюю одежду на весну 2020 помните, что тренды трендами, но не стоит забывать и про свой вкус и параметры, про цвет кожи и силуэты, которые вам идут! Ведь даже если вы приобретете супермодную вещь, но она не «сядет» на вашу фигуру, образ будет испорчен.

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