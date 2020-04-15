Не скучай во время самоизоляции! Лучше узнай о модных трендах 2020 и способах создания новых образов. Пока есть время пересмотреть гардероб и подобрать модные луки, надо им воспользоваться.

Знаешь ли ты, что в шкафу есть особые вещи – базовые, которые являются основой для комбинации одежды? И одна из них – боди или комбидрессы. Как носить и с чем сочетать боди и комбидрессы, читай дальше.

Что такое боди / комбидресс?

Боди – это вид обтягивающей женской повседневной одежды, который визуально напоминает сплошной купальник. Эту вещь создали в 1950-х годах в США, как разновидность спортивного купальнике леотард. Через 30 лет боди и комбидрессы вошли в гардероб почти каждой девушки, ведь стали незаменимым атрибутом модницы. Даже героиня комиксов Чудо-женщина выбрала боди для дальнейших подвигов!

Визуально боди имеет много дизайнов верхней части: на бретельках, с горловиной, без нее, с декольте, с обтягивающими рукавами, с широкими, с оборками, может выглядеть, как блузка. Неизменной остается то, что верхняя часть продолжается трусиками и сам комплект застегивается на маленькие кнопочки в паховой зоне. Боди без рукавов называют комбидресс. Он бывает двух видов: белье и повседневная одежда.

Разнообразие моделей и тканей, из которых изготавливают боди, делает его незаменимой вещью в гардеробе. Ведь она не задирается при движении и не обнажает тело в самый неподходящий момент. Если правильно подбирать одежду, образ с боди может быть как повседневным, так и рабочим или праздничным.

Очень важно правильно выбрать размер. Эта вещь плотно прилегает к телу, подчеркивая фигуру. Поэтому если ты считаешь, что твоя талия недостаточно тонкая, отдай предпочтение комбидрессам с утягивающим эффектом, что немного подкорректирует фигуру.

С чем сочетать и как носить боди и комбидресс?

Для повседневного образа стоит сочетать боди с джинсами или юбками. Джинсы – это всегда выигрышный вариант. Да и образ будет кардинально отличаться в зависимости от модели: бойфренды, клеш, прямой крой, скини. Модный лук можно дополнить пиджаком, очками и кроссовками или туфлями.

Если совместить боди и юбку можно создать комплекты и для отдыха, и для работы. Юбка-карандаш придаст строгости и будет уместной для бизнес-встречи. А юбка свободного кроя с ярким принтом подойдет для свидания или прогулки с друзьями.

Из аксессуаров отдай предпочтение модным сумкам 2020: крохотным клатчам и поясным сумкам. Интересный акцент добавят и трендовые рюкзаки или сумочки на длинном ремешке.

Экспериментируй, создавай смелые яркие комбинации и чувствуй себя уверенно!

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