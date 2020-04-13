Мода весна 2020: весенние тенденции и тренды

Даже сидя на карантине можно выглядеть стильно, меняя разные домашние луки. Но скоро (мы очень в это верим!) такой режим закончится, мы снова выйдем на улицу, пойдем на свидание, на вечеринку. И чтобы не паниковать в последний момент: «Мне нечего надеть!», можно уже сейчас начать продумывать свои образы. Мы собрали 7 главных трендов весны 2020, опираясь на которые, вы сможете составить стильные луки, а если чего-то не хватает, прямо сейчас дозаказать в онлайн магазинах!

Итак, ТОП-7 модных трендов и тенденций весны 2020

Внимание, бедра!

В весенних коллекциях многих модных домов можно увидеть разнообразные образы с пышными юбками на креналинах, придающими бедрам невероятный объем. Дизайнеры специально надевают под подолы боковые каркасы, похожие на панье* 18 века или фижмы**. Конечно, в повседневной жизни подобные конструкции не особо уместны, но выбирая юбку или платье, стоит присмотреться к вариантам с пышными подюбниками. Они придадут силуэту женственности и сделают талию визуально тоньше.

*круглый каркас из деревянных или металлических обручей, скрепленных между собой тесемками

**складной боковой каркас из китового уса, который можно было прижать руками и сложить

Поло

Тенниски и платья-поло с классическими воротничками снова на пике популярности! Это идеальная одежда для весны и лета, так как поло можно носить и с юбкой, и с брюками, создавая разные образы. Модные в последнее время платья-поло отлично смотрятся как с кроссовками, так и с туфельками на тонком каблуке, главное, правильно дополнить лук аксессуарами.

Джинса

Вещи из денима в этом сезоне просто заполонили мировые подиумы! При этом весной-летом 2020 в тренде джинсовые тотал-луки: комбинезоны, платья, сарафаны, комбинации рубашек из денима и джинсов, и даже обувь из этого материала. Примерьте, вам точно понравится, как это выглядит! А чтобы разнообразить луки, сочетайте разные оттенки.

Синий

Помните, что оттенок «Классический синий» в 2020 году выбран Институтом Pantone цветом года. Поэтому обязательно дополните свой гардероб нарядами насыщенного синего оттенка, и комбинируйте его с вещами спокойных тонов. Впрочем, ели вы готовы к экспериментами и любите выделяться из толпы, дополните синий яркими цветами: фуксией, солнечным желтым или кораллово-оранжевым. Очень стильно!

Кружева

Мы привыкли, что одежда с кружевами подходит исключительно для торжественных событий. Пора прощаться с этими стереотипами, в коллекциях многих брендов представлены вещи с оборками, рюшами и воланами, дополненные кружевными элементами. А некоторые дизайнеры выпустили платья и блузы, которые сшиты из сплошного кружева. Тончайшая работа!

Тропический принт

Фанаты гавайских рубашек, наконец, могут «оторваться»! В тренде принты с пальмами, солнечным закатом, райскими птицами, леопардовыми пятнами, листами и другими элементами жарких тропиков. Очень стильно выглядит сочный зеленый пальмовый узор на черных тканях, а белые легкие платья с изображенными крупных экзотических цветов точно станут фаворитами всех модниц весной – летом 2020.

Головокружительные декольте

Что ж, если вы любите глубокие: вырезы и устали ловить укоризненные взгляды, можете выдохнуть: этой весной декольте на самых трендовых дизайнерских платьях опускаются практически до пупка. Если вы не готовы к таким откровенным нарядам, выбирайте луки, в которых декольте драпировано прозрачными тканями.

Бонусный тренд! Маски

Мода очень быстро реагирует на все изменения в мире, поэтому и карантин воспринят дизайнерами, как возможность создать новые креативные аксессуары. Маски сейчас носят во всем мире, и многие модные дома добавили маски с различными принтами в свои весенние коллекции! Выглядит очень миленько!

Фото: Vogue.com

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