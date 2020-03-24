Маникюр 2020: создаем эффект «битого стекла»
Сделать маникюр самостоятельно в домашних условиях не так сложно, как может показаться. Карантин еще продолжается, но это не повод ходить с некрасивыми ноготочками. Как снять шеллак дома мы уже рассказывали. Пора обновлять маникюр. Гель-лак и специальная лампа есть дома не у всех, поэтому настало время доставать свои запасы обычного лака. Однотонное покрытие – слишком скучно. В этом материале ты узнаешь, как сделать маникюр с эффектом битого стекла. Этот дизайн смотрится оригинально на любой длине ногтей и в любом цвете. Главный плюс такого маникюра – это универсальность.
Сделать самостоятельно маникюр с эффектом «битого стекла» возможно. Записывай, как!
Тебе понадобится:
– прозрачная основа или базовый цветной лак для ногтей,
– кусочки фольги или зеркального полиэтилена,
– пинцет,
– прозрачное финишное покрытие.
Как сделать маникюр с эффектом битого стекла: пошаговая инструкция
Сперва порежь на мелкие неровные кусочки фольгу или полиэтилен. «Стеклышки» должны быть действительно маленькими, чтобы на ногте поместилось 4-5 кусочков с промежутками в 1 мм.
Теперь нанеси на ноготки базовую основу – прозрачный или цветной лак для ногтей. Пока покрытие не высохло, с помощью пинцета размести на ногтевой пластине «стеклышки». И дай лаку подсохнуть.
Чтобы закрепить «битое стекло», нанеси сверху прозрачный финиш. Если после его высыхания ты чувствуешь, что уголки «стеклышек» поднялись и торчат, с помощью мягкой пилочки запили эти неровности, и снова покрой топом!
Готово! Можешь наслаждаться восторженными комментариями подружек.
Есливо время носки этого маникюра какое-то «стеклышко» содралось, не нужно переделывать полностью ноготь. Заново покрой место, откуда отвалился кусочек, прозрачным лаком, приклей новое «стеклышко» и покрой весь ноготок финишным покрытием!
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