Новый каналG.spaceНА СТИЛЕВесенний маникюр 2020: модный дизайн ногтей на весну

Весенний маникюр 2020: модный дизайн ногтей на весну

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Стильные девушки всегда в курсе трендов красоты. Заблаговременно подбирают модные дизайны маникюра и присматривает крутые идеи для будущих выходов в свет. Мы позаботились о твоем времени! Ниже подборка весеннего маникюра 2020. Сохраняй идеи и делись ими со своим мастером.

Естественность – главный тренд весны 2020. Миндалевидные, круглые и полукруглые формы останутся фаворитами. Цветная палитра по-прежнему будет диктоваться временем года. Так, весеннему теплу гармонично будут соответствовать пастельные оттенки лака.

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Весенний маникюр 2020 – это о яркости и уместности. Можно сделать акцент на модные техники: втирки, амбрэ, дымки. В последнее время особенно эффектно смотрится матовой маникюр.

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Смелые и необычные дизайны нейл-арта сражают наповал и очень популярны в интернете. Такой маникюр не практичен в носке и иногда вызывает сомнения, но эта подборка станет нашей особенной вишенкой на торте.

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Фото – pixabay.com

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