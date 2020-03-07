Не зря украшения называют «маленькими женскими слабостями». Не важно, сколько тебе лет, кем ты работаешь и какой стиль одежды предпочитаешь – перед парой новых сережек не устоит ни одна девушка! В этом сезоне дизайнеры решилисделать аксессуары главной частью образа. Давай посмотрим, получилось ли у них это?

Отложи драгоценные украшения в долгий ящик: в топ модных тенденций входит бижутерия! Теперь, чтобы выглядеть стильно, не нужно выворачивать кошелек. В моде – оригинальность, поэтому ты можешь даже попробовать смастерить что-то эксклюзивное своими руками! А если ты сохранила сережки, у которых потерялась пара, самое время достать их из шкатулки. В моду входят асимметричные серьги! Ты можешь создавать интересные комбинации, сочетая разные фасоны, цвета и размеры. Самое главное тут – асимметрия, согласно которой серьги должны быть совершенно разными!

А ты знала, что объемные серьги идеально подчеркивают черты лица? Может, поэтому стилисты уже который год делают ставку именно на них. Такой аксессуар точно станет главной изюминкой твоего образа!

Стань настоящей фэшн-дивой с неординарными серьгами-каффами. А чтобы украшение было еще более заметным, заплети объемную косу (которая, кстати, сейчас на гребне популярности).

Если ты любишь кольца, отдай в 2020 году предпочтение крупным перстням. Кстати, если раньше носить много колец одновременно считалось дурным тоном, сегодняшняя мода диктует новые правила: «чем больше, тем лучше».

Не менее модным в этом году будет и браслет-кольцо, который в Индии называют «цветок руки». Чтобы твои ручки всегда выглядели стильно, обязательно пополни свою шкатулку с украшениями этим изысканным и нежным аксессуаром.

А теперь переходим к браслетикам. В первых рядах модных новинок стоят грубые браслеты: кожаные, широкие, с пряжками или металлическими заклепками. Это украшение – унисекс, оно будет шикарно смотреться как на женской руке, так и на мужской.

Летом 2020 дизайнеры, похоже, не собираются ограничивать свой полет фантазии, иначе, как объяснить тот факт, что теперь модно носить браслеты на локте? Эта фэшн-новинка уже успела покорить многие подиумы мира и стать любимицей звезд Голливуда. Ты точно не должна отставать от модного течения, поэтому скорее готовь место в шкатулочке для такого браслетика, он будет в тренде еще очень долго!

Как ты уже поняла, в этом сезоне модой правит максимализм. И коллекцию стильных украшений пополняют цепочки с массивными кулонами. А чтобы сделать акцент на этом украшении, носи его в сочетании с однотонной одеждой.

И завершают наш парад модных новинок многослойные цепочки. Это – отличный вариант для девушек, каждый день оказывающихся перед сложным выбором: какую из любимых цепочек надеть? Кстати, не обязательно, чтобы они были одной длины и похожие по дизайну. Ты можешь экспериментировать и придумывать новые комбинации. Но не забывай и о том, что, несмотря на модный бум в бижутерии, не стоит полностью отказываться от драгоценностей. Золото и серебро – это классика, а классика никогда не выходит из моды.

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