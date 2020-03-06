Новый каналG.spaceНА СТИЛЕМаникюр на 8 марта: идеи в фотографиях

Маникюр на 8 марта: идеи в фотографиях

Маникюр на 8 марта

Если глаза – зеркало души, то удачный маникюр – залог хорошего настроения. Особенно накануне 8 марта, когда девушки начинают полную подготовку по наведению красоты. В главный праздник весны хочется, чтобы все было идеально. А удачный нейл-арт дополнял любой образ. Мы знаем, какие муки выбора дизайна ноготков могут предстать перед девушкой. Поэтому предлагаем тебе нашу подборку весеннего маникюра. Если покорять мир, то только так!

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