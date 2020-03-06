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06 марта
Маникюр на 8 марта: идеи в фотографиях
Если глаза – зеркало души, то удачный маникюр – залог хорошего настроения. Особенно накануне 8 марта, когда девушки начинают полную подготовку по наведению красоты. В главный праздник весны хочется, чтобы все было идеально. А удачный нейл-арт дополнял любой образ. Мы знаем, какие муки выбора дизайна ноготков могут предстать перед девушкой. Поэтому предлагаем тебе нашу подборку весеннего маникюра. Если покорять мир, то только так!
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gelato_nail 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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buffcsjen 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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chroma_nails 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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nailsby.hails 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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majamarkowicz 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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