Какой маникюр модный в 2020 году? Конечно, классика остается классикой – френч и пастель всегда в тренде, но 2020 год готовит нам много интересных и неординарных идей в ногтевом дизайне. Смотри фото и выбирай, какой маникюр сделать в 2020. Идей хватит на все 366 дней!

Синий и голубой маникюр 2020

В 2020 году самый модный цвет – классически синий, и если ты всегда долго выбираешь, какого оттенка сделать ноготки, можешь остановиться на синем или всех тонах голубого, и точно не прогадаешь!

Минималистичный маникюр 2020

Все так же на пике популярности остаются дизайны с крохотными точками, полосками, небольшими геометрическими фигурами, «ляпками» или просто однотонные. Оттенок выбирай сама, в 2020 году цвет не играет особой роли, так что прояви фантазию! По помни, в моде – синий.

Флористичные узоры и маникюр 2020 с цветами

Не зависимо от времени года, цветочные узоры в маникюре всегда остаются актуальными, ведь они сразу придают образу женственности и нежности. Если не любишь цветы на ногтях, отдай предпочтение пальмовым листочкам или абстракции в зеленых тонах, это всегда стильно выглядит!

Маникюр 2020 с рисунками

Для девушек, которые каждый раз хотят от своего мастера маникюра чего-то «эдакого» новенького и необычного, идеальным решением станут самые разные рисунки. Это могут быть фрукты, птицы, животные, горы, снежинки и т.д.

Маникюр 2020 с блестками

Такой дизайн всегда выглядит празднично, не зависимо от того, покроешь ты блестящим лаком весь ноготь, или наклеишь небольшие стразики. А может, проявишь фантазию, и нарисуешь блестящие узоры? Не бойся творить и экспериментировать!

Маникюр 2020 с полосками

Отдельное место среди дизайнов в новом году занимает маникюр с полосками. Цветными, монохромными, радужными, черно-белыми, вертикальными, горизонтальными, диагональными. Нет канонов! Главное – повышенная полосатость!

Не обязательно перерисовывать точь-в-точь один из вариантов, показанных в материале. Это твоя доска вдохновения: смешивай краски, дизайны, стили и создавай свой особенный маникюр в 2020 году!

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