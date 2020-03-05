Совсем скоро Международный женский день. Конечно, в этот праздник хочется выглядеть на все сто. Платье ты наверняка уже присмотрела, а идеи макияжа на 8 марта все не приходят в голову? Основываясь на бьюти-трендах весны 2020, мы сделали фотоподборку праздничного мейкапа. У тебя еще есть время потренироваться его наносить и в праздник выглядеть, как королева!

Макияж на 8 марта: Блестки и еще раз блестки

Бюьти-образы сериала «Эйфория» продолжают вдохновлять модниц на смелые луки. Основной элемент такого мейка – блестки. Магазины предлагают большой выбор цветов, текстур и форм. Если такой вариант – чересчур для тебя, то предлагаем лайт-вариант: тени, хайлайтер или тинт с блестками. Этот яркий акцент будет уместно смотреться на скулах или подвижном веке. Помни, что наносить их следует без размаха.

Макияж на 8 марта: в моде 90-е

Они возвращаются: яркие тени, темный карандаш для губ и помада посветлее. Теперь ты не будешь с удивлением смотреть на фото двадцатилетней давности мамы или сестры. Наоборот, они смогут дать тебе пару бьюти- советов. Сделай акцент на глаза, используя яркие оттенки. И не забудь о стрелках.

Как подготовить свой тип кожи для потрясающего макияжа?

Макияж на 8 марта: акцент на губы

Яркие губы точно привлекут внимание противоположного пола. Конечно, твой молодой человек в праздничный день может слегка подпортить тебе макияж поцелуями, но не беспокойся: размазанная помада – модный тренд этой весны. Хитро, правда? Обрати внимание на вишневые и винные оттенки, и, конечно же, не забывай про алую классику.

Макияж на 8 марта: нюд

Нюдовый макияж – отличное решение для праздника! Он подчеркнет твою естественную красоту и при этом скроет все недостатки кожи. Идеально! Главное помни, что для удачного нюдового макияжа важно подобрать правильную косметику. Используй BB-крем персиковых и розовых оттенков, а также хайлайтер – он придаст лицу естественный блеск.

Надеемся, фото вдохновили на праздничный образ и мейкапом на 8 марта. Уверены, ты будешь блистать!

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