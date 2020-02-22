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МОДА 2020: какие цвета будут в тренде

мода 2020

Ищешь, какие цвета будут модными в 2020 году? Сотрудники Института цвета Pantone уже их определили! Pantone Colors of the Year на 2020 год вдохновлен морем. Поэтому цвет 2020 – классический синий! Если ты не в восторге, не огорчайся. Ведь модная индустрия никогда не останавливается на чем-то одном. Смотри подборку трендовых цветов, чтобы скорректировать свой гардероб.

модные цвета 2020

Трендовые цвета обычно представлены двумя палитрами – Лондон и Нью-Йорк. Последняя формируется на основе цветов, которые используют модные дизайнеры на NY Fashion Week в своих коллекциях к предстоящему сезону. Каждая из палитр состоит из 12 самых трендовых, а также 4 классических нейтральных цветов моды 2020.

Леатрис Эйсман, исполнительный директор Pantone Color Institute:

– Цвета для зимы 2020 варьируются от легких и изящных к очень разным и неповторимым. Эта палитра универсальных оттенков создает чувство расширения возможностей и уверенности, позволяя пользователю выбирать цвета, которые лучше всего отражают его настроение и личность.

Палитра модных цветов зима 2020 по Fashion color trend Report New York:

трендовые цвета 2020

  1. Chili Pepper – Перец чили
  2. Biking Red – Велосипедный красный
  3. Crème de Pêche – Персиковый крем
  4. Peach Pink – Персиковый розовый
  5. Rocky Road – Каменистая дорога
  6. Fruit Dove – Пестрый голубь
  7. Sugar Almond – Сахарный миндаль
  8. Dark Cheddar – Темный чеддер
  9. Galaxy Blue – Галактический синий
  10. Bluestone – Голубой камень
  11. Orange Tiger – Оранжевый тигр
  12. Eden – Эдем

В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:

    1. Vanilla Custard – Ванильный крем

мода

2. Evening Blue – Вечерний синий

мода 2020

3. Paloma – Голуб

модные цвета 2020

4. Guacamole – Гуакамоле

PANTONE-17-0530-Guacamole
Палитра модных цветов зима 2020 по Fashion color trend Report London:

модные цвета 2020

  1. Cranberry – Клюква
  2. Merlot – Мерло
  3. Summer Fig – Летний инжир
  4. Crabapple – Дикое яблоко
  5. Chicory Coffee – Кофе с цикорием
  6. Antique Moss – Античный мох
  7. Forest Biome – Лесной биом
  8. Hazel – Лесной орех
  9. Butterscotch – Ириска
  10. Grapeade – Вкус винограда
  11. Galaxy Blue – Галактический синий
  12. Bluestone – Голубой камень

В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:

  1. Rutabaga – Брюква

Pantone-Fashion-Color-Trend-Report-London-Autumn-Winter-2019-2020-Rutabaga   2. Green Olive – Зеленая оливка

трендовые цвета 2020

3. Evening Blue – Вечерний синий

мода

4. Frost Gray – Морозный серый

мода 2020

Два оттенка синего – Galaxy Blue и Bluestone вошли в обе палитры. Что перекликается с главным цветом 2020 года. Отражая настроение весны и лета 2020, Pantone предлагает различные варианты, чтобы ты могла использовать все цвета: от глубины прохладных синих водянистых оттенков до раскаленного термального русла подводных вулканов.

Фото: Pantone

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