Обладать красивым и подтянутым телом – это не только отдавать дань моде. Это еще и долгоиграющая инвестиция в собственное здоровье. Чтобы оставаться вечно юной и крепкой, не нужно искать эликсир молодости. Достаточно лишь поддерживать здоровый образ жизни. А чтобы упростить для тебя эту задачу, рассказываем, как правильно тренироваться в домашних условиях. Понадобится всего две вещи: фитнес-резинки и твое желание!

Что такое фитнес-резинки?

Фитнес-резинки – самые нашумевшие функциональные тренажеры за последнее время. Именно они стали причиной спада посещаемости спортивных залов. Ведь теперь можно добиться не менее отличного результата, занимаясь дома!

Это идеальный инвентарь для избавления от проблемных зон, поддержки тонуса мышц и формирования подтянутого и упругого тела. Тренировки с резинками подойдут и тем, кому противопоказано нагружать позвоночник. Преимущество резинок для фитнеса заключается в равномерной нагрузке для проработки всех групп мышц. А самое главное – фитнес-резинки не способствуют увеличению их объема.

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Обычно такой вид спорта идеально совмещать с правильным питанием. Не стоит давать себе ложные надежды, что съеденная после изнуряющей тренировки булочка не отразится на весах. Лучше всего научиться слышать свой организм и кормить его только отборными продуктами. Это и есть королевская забота о себе. Теперь мы разобрались, «с чем едят фитнес-резинки».

Как правильно выбрать фитнес-резинки?

У фитнес-резинок есть несколько уровней нагрузки в зависимости от жесткости. Каждой степени тяжести соответствует определенный цвет ленты. Цветовая гамма практически у всех производителей одинаковая:

Желтый – очень мягкая;

Красный – мягкая;

Зеленый – средняя;

Синий – жесткая;

Черный – очень жесткая.

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Иногда желтый цвет меняется на розовый, а черный на фиолетовый, при этом сохраняя основные функции фитнес-резинок. Не нужно сразу хвататься за «тяжелую» резинку и выполнять упражнения, скрипя зубами. Качество измеряется количеством!

Какие преимущества фитнес-резинок?

Фитнес-резинки помимо акцента на красивое тело делают упор на быстрое развитие выносливости и подвижности. Их удобство состоит в том, что они могут заменять полноценные тренировки в зале. Это абсолютный «must have» для тех, кто любит путешествовать, при этом не забывая о поддержке фигуры. Они легкие, компактные и простые в использовании.

Такое снаряжение может стать отличным началом и окончанием силовой тренировки. Фитнес-резинки способствуют разнообразию тренировок, поэтому с их помощью не возникает привыкания.

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Фитнес-резинки не ограничивают спортсменов по возрасту. Они оказывают минимальное воздействие на связки и суставы, снимая с них нагрузку. Огромным достоинством такого тренажера является его полная безопасность.

Эластичные ленты подойдут как новичкам, так и профессионалам. С их помощью можно легко избавиться от лишних килограммов и проработать рельеф.

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