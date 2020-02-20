Внеплановая весна уже начала согревать в февральские будни. Чтобы резкая смена погоды не застала врасплох, истинная девушка всегда в курсе всех трендов красоты. Заблаговременно подбирает модные дизайны маникюра, следит за новинками моды и сохраняет все понравившиеся идеи. Но часто муки выбора дизайна ноготков затрудняют жизнь. Мы позаботились о твоем времени! Ниже – подборка весеннего маникюра 2020. Сохраняй идеи и делись ими даже со своим мастером!

Естественность – главный тренд весны 2020. Миндалевидные, круглые и полукруглые формы останутся фаворитами. Цветная палитра по-прежнему будет диктоваться временем года. Так, весеннему теплу гармонично будут соответствовать пастельные оттенки лака.

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Весенний маникюр 2020 – это о яркости и уместности. Можно сделать акцент на модные техники: втирки, амбрэ, дымки. В последнее время особенно эффектно смотрится матовой маникюр.

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Весной зачастую теряют голову от любви к… Маникюру! «Мартовские кошки» требуют перезагрузки, и полотном решений становятся их ногти. Смелые и необычные дизайны нейл-арта буквально всех сражают наповал и имеют огромную популярность в интернете. Такой маникюр не практичен в носке и иногда вызывает сомнения, но эта подборка станет нашей феерической вишенкой на торте.

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