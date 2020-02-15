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Пудровые брови: что это, как делают и цены на процедуру

пудровые брови

Раздумываешь, делать ли пудровые брови? Не знаешь, что это за услуга, чем она отличаются от микроблейдинга и стоит ли пробовать на себе? Мы собрали самую важную информацию и уже готовы ею с тобой поделиться!

Пудровые брови – что это?

Пудровые брови, а точнее – пудровое напыление – это одна из разновидностей татуажа бровей. Такая процедура считается более мягкой, чем классический татуаж и даже, чем микроблейдинг. По сути – система нанесения пигмента та же, только в результате пудрового напыления мы получаем не четко очерченные яркие брови, а мягкие, максимально приближенные к натуральным. Мало кто сможет отличить их от природных ухоженных бровей!

Как выполняется пудровое напыление бровей?

На самом деле, всё просто! Точно так же, как и при микроблейдинге, пудровые брови создаются методом неглубокого пигментирования кожи. Однако вместо черточек кожу покрывают сотнями крохотных точек, которые вместе и создают эффект напыления, и после того, как заживут (2-3 дня), выглядят, словно покрытые легким слоем теней или цветной пудры.

пудровый татуаж бровей

Во время процедуры игла лишь немного приподнимает верхний слой эпидермиса, и красящее вещество закладывается на глубину десятой доли миллиметра.

Плюсы пудрового напыления бровей

Во-первых, во время процедуры практически отсутствуют болезненные ощущения.

Во-вторых, процесс заживления более быстрый, чем при классическом татуаже.

В третьих, пудровые брови выглядят, как натуральные – отсутствует четкий контур и неестественная контрастность.

В четвертых, брови с пудровым напылением выглядят густыми и пушистыми.

пудровые брови - цена процедуры

Стоит ли делать пудровые брови?

Безусловно, однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако если тебе лень каждое утро подрисовывать брови, пудровое напыление решит эту проблему. Оно также скроет мелкие дефекты – редкие волосинки или залысинки на бровях.

Минусы пудровых бровей

Первое, и, пожалуй, основное – это цена. Пудровые брови – это процедура, которая стоит значительно дороже, чем классический татуаж.  Цена на пудровые брови стартует от  1 500 грн.  А вот держится результат меньше:  от 2-3 месяцев до 1,5 лет – в зависимости от того, на какой срок «фиксировать».

Не подойдут пудровые брови и тем, кому по вкусу четко очерченный изгиб.  В таком случае все-таки лучше отдать предпочтение либо татуажу, либо микроблейдингу.

как сделать пудровые брови?

И напоследок хотелось бы напомнить, что идти стоит только к проверенному мастеру, ведь от того, насколько профессиональной будет его работа, зависит твой внешний вид.

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