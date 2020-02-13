Новый каналG.spaceНА СТИЛЕМаникюр на День святого Валентина 2020: варианты в фото

Маникюр на День святого Валентина 2020: варианты в фото

До Дня святого Валентина осталось совсем немного времени, но ты еще успеешь перекрасить ноготки! Мы отобрали саме трендовые варианты nail-дизайна, которые ты можешь легко повторить самостоятельно. Или же, если тебе понравится сразу несколько вариантов, пофантазировать и скомбинировать их в одном романтическом маникюре! Можешь менять цвета, узоры, выбирай все на свой вкус, ведь в День святого Валентина все должно бать так, как ты захочешь, и все должно настраивать на романтический лад, в том числе и маникюр!

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