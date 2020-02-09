Узнай тренды 2020 в нейл-дизайне прямо сейчас

Идеи маникюра на острые ногти – та еще задачка. Сама острая форма привлекает внимание к девушке. Главное тут – не переборщить. Если твоя задача – эпатировать публику, конечно, обрати внимание на стиль от Cardy B.

Посмотреть эту публикацию в Instagram iamcardib 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Но в этой фотоподборке мы подобрали не такие вызывающие варианты. Ведь маникюр для сцены и повседневной жизни кардинально отличается.

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Тренды маникюра 2020 года уже обозначены: в моде, как всегда классика, необычные втирки, текстура, неон и рисунки. Смотри сама:

Классика и вариации

Неон

Нюдовые (можно добавить мраморные переливы и переход из цвета в цвет)

Дополнительные элементы (текстура, геометрия, рисунки)

Не бойся экспериментировать. Лето создано для ярких цветов!

Фото – istock

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