Ищешь, какие цвета будут модными в 2020 году? Сотрудники Института цвета Pantone уже их определили! Pantone Colors of the Year на 2020 год вдохновлен морем. Поэтому цвет 2020 – классический синий! Если ты не в восторге, не огорчайся. Ведь модная индустрия никогда не останавливается на чем-то одном. Смотри подборку трендовых цветов, чтобы скорректировать свой гардероб.

Трендовые цвета обычно представлены двумя палитрами – Лондон и Нью-Йорк. Последняя формируется на основе цветов, которые используют модные дизайнеры на NY Fashion Week в своих коллекциях к предстоящему сезону. Каждая из палитр состоит из 12 самых трендовых, а также 4 классических нейтральных цветов моды 2020.

Леатрис Эйсман, исполнительный директор Pantone Color Institute:

– Цвета для зимы 2020 варьируются от легких и изящных к очень разным и неповторимым. Эта палитра универсальных оттенков создает чувство расширения возможностей и уверенности, позволяя пользователю выбирать цвета, которые лучше всего отражают его настроение и личность.

Палитра модных цветов зима 2020 по Fashion color trend Report New York:

Chili Pepper – Перец чили Biking Red – Велосипедный красный Crème de Pêche – Персиковый крем Peach Pink – Персиковый розовый Rocky Road – Каменистая дорога Fruit Dove – Пестрый голубь Sugar Almond – Сахарный миндаль Dark Cheddar – Темный чеддер Galaxy Blue – Галактический синий Bluestone – Голубой камень Orange Tiger – Оранжевый тигр Eden – Эдем

В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:

1. Vanilla Custard – Ванильный крем

2. Evening Blue – Вечерний синий

3. Paloma – Голуб

4. Guacamole – Гуакамоле



Палитра модных цветов зима 2020 по Fashion color trend Report London:



Cranberry – Клюква Merlot – Мерло Summer Fig – Летний инжир Crabapple – Дикое яблоко Chicory Coffee – Кофе с цикорием Antique Moss – Античный мох Forest Biome – Лесной биом Hazel – Лесной орех Butterscotch – Ириска Grapeade – Вкус винограда Galaxy Blue – Галактический синий Bluestone – Голубой камень

В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:

Rutabaga – Брюква

2. Green Olive – Зеленая оливка

3. Evening Blue – Вечерний синий

4. Frost Gray – Морозный серый

Два оттенка синего – Galaxy Blue и Bluestone вошли в обе палитры. Что перекликается с главным цветом 2020 года. Отражая настроение весны и лета 2020, Pantone предлагает различные варианты, чтобы ты могла использовать все цвета: от глубины прохладных синих водянистых оттенков до раскаленного термального русла подводных вулканов.

Фото: Pantone

Читайте также:

МАНИКЮР 2020: модные тенденции и идеи на весь год

МОДА 2020: главные тренды и тенденции года