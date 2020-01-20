Все модные тренды 2020 года объединяет тема романтики. А как ты будешь экспериментировать с фактурой, цветом и кроем – это уже твой полет фантазии. Уверены, что ты вдохновишься этой фотоподборкой модных трендов 2020 и создашь свой особенный лук!

МОДА 2020: какие цвета будут в тренде

Главные модные тренды 2020 года Белая рубашка

Нет, это не скучно. Дизайнеры предложили много вариаций этой классической вещи – ультракороткий вариант, с удлиненными рукавами, вышивкой, вкраплениями перьев, меха, с пуговицами, без… В общем, приветствуется все! Вдохновляйся решениями от Valentino, Marina Moscone и Pyer Moss.





Объемные рукава и платья

Оборочки, рюшики, нежные ткани, плавные линии… Романтика диктует воздушные силуэты, цветочные принты и женственные формы, даже если они создаются за счет необычного кроя. Но будь осторожна – не иди слепо за модой, а учитывай свои тип фигуры. Варианты от Marc Jacobs, Simone Rocha и Valentino.

Хендмейд

Любишь вязать? Тогда 2020 – точно твой год. Доставай все, что успела создать и смело носи. Alexander McQueen, Simone Rocha, Isabel Marant и другие дизайнеры сделали акцент на хендмейд. И это не только свитера, но и купальники, юбки и даже отдельные вставки в наряды. Также обрати внимание на плетение из кожи и аксессуары, созданные с помощью этой техники.

Костюмы и жакеты

Любительницы жакетов и костюмов, ликуйте – ваш любимый наряд в тренде. А если вы выберете модель с острыми плечами, то вас заметят даже стритстайл-фотографы. Дизайнеры предлагают много вариантов для модниц – классический костюм, с оверсайз жакетом, приталенным жакетом в сочетании с нежным платьем, удлиненным вариантом с короткими шортами из ткани в полоску… Варианты для модниц от Michael Kors, Alexander McQueen, CHANEL, Marina Moscone и Christian Cowan.

Короткие шорты

Время хвастаться фигурой. Не зря же ты столько пахала в спортзале. Шорты переходят в разряд офисного лука. Их советуют носить с жакетом или блузой. Но и в перечне повседневных вещей они тоже остаются. Все зависит от длины – ультракороткие или короткие, и материала: костюмная ткань, экокожа, деним, легкая ткань, вязанный вариант… Вот варианты от Saint Laurent и Versace.





Не забывай, что все модные тренды 2020 можно миксовать между собой, создавай свой уникальный индивидуальный образ. Будь яркой!

Фото – vogue.com, vogue.fr