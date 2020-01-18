МОДА 2020: какие цвета будут в тренде
Ищешь, какие цвета будут модными в 2020 году? Сотрудники Института цвета Pantone уже их определили! Pantone Colors of the Year на 2020 год вдохновлен морем. Поэтому цвет 2020 – классический синий! Если ты не в восторге, не огорчайся. Ведь модная индустрия никогда не останавливается на чем-то одном. Смотри подборку трендовых цветов, чтобы скорректировать свой гардероб.
Трендовые цвета обычно представлены двумя палитрами – Лондон и Нью-Йорк. Последняя формируется на основе цветов, которые используют модные дизайнеры на NY Fashion Week в своих коллекциях к предстоящему сезону. Каждая из палитр состоит из 12 самых трендовых, а также 4 классических нейтральных цветов моды 2020.
Леатрис Эйсман, исполнительный директор Pantone Color Institute:
– Цвета для зимы 2020 варьируются от легких и изящных к очень разным и неповторимым. Эта палитра универсальных оттенков создает чувство расширения возможностей и уверенности, позволяя пользователю выбирать цвета, которые лучше всего отражают его настроение и личность.
Палитра модных цветов зима 2020 по Fashion color trend Report New York:
- Chili Pepper – Перец чили
- Biking Red – Велосипедный красный
- Crème de Pêche – Персиковый крем
- Peach Pink – Персиковый розовый
- Rocky Road – Каменистая дорога
- Fruit Dove – Пестрый голубь
- Sugar Almond – Сахарный миндаль
- Dark Cheddar – Темный чеддер
- Galaxy Blue – Галактический синий
- Bluestone – Голубой камень
- Orange Tiger – Оранжевый тигр
- Eden – Эдем
В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:
1. Vanilla Custard – Ванильный крем
2. Evening Blue – Вечерний синий
3. Paloma – Голуб
4. Guacamole – Гуакамоле
Палитра модных цветов зима 2020 по Fashion color trend Report London:
- Cranberry – Клюква
- Merlot – Мерло
- Summer Fig – Летний инжир
- Crabapple – Дикое яблоко
- Chicory Coffee – Кофе с цикорием
- Antique Moss – Античный мох
- Forest Biome – Лесной биом
- Hazel – Лесной орех
- Butterscotch – Ириска
- Grapeade – Вкус винограда
- Galaxy Blue – Галактический синий
- Bluestone – Голубой камень
В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:
- Rutabaga – Брюква
2. Green Olive – Зеленая оливка
3. Evening Blue – Вечерний синий
4. Frost Gray – Морозный серый
Два оттенка синего – Galaxy Blue и Bluestone вошли в обе палитры. Что перекликается с главным цветом 2020 года. Отражая настроение весны и лета 2020, Pantone предлагает различные варианты, чтобы ты могла использовать все цвета: от глубины прохладных синих водянистых оттенков до раскаленного термального русла подводных вулканов.
Фото: Pantone
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