Каждая девушка хоть раз впадала в истерику под названием «Мне нечего надеть!», стоя перед полным гардеробом вещей. Ситуация, когда любимые джинсы надоели, удобная куртка начала раздражать, а на покупку обновок нет денег, знакома каждой. Еще и Мода в 2020 году обязывает быть яркой и новой каждый день. В таком случае советуем прибегнуть к маленьким хитростям, которые помогут тебе обновить образ без лишних затрат и усилий! А также весь 2019 быть модной.

Способ первый: Подруга-стилист

Попроси свою подругу стать твоим личным стилистом на неделю. Пусть она из твоей одежды соберет комплекты на каждый день, комбинируя детали гардероба на свой вкус. Ежедневно исправно отчитывайся своему стилисту о своих успехах, присылай фотографии, подтверждающие, что ты придерживаешься ее указаний.

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Уверены, это поможет тебе по-новому взглянуть на свою одежду!

Способ второй: Долой черное!

Убери из своего гардероба черные вещи. Так ты обнаружишь, сколько ярких нарядов, оказывается, у тебя есть, и научишься создавать из них самые разнообразные комбинации. Через три-четыре дня верни черные вещи, однако старайся впредь комбинировать их с яркими вещами. Tоtal black look – это, конечно, стильно, однако злоупотреблять им не стоит.

Способ третий: Поменяйся с подругой

Предложи своей подруге на недельку поменяться некоторыми вещами. Наверняка ты давно присмотрела в ее гардеробе симпатичную кофточку, которую хотела бы примерить! Обменяйтесь вещами, и через неделю составьте список – какие детали гардероба подруги ты бы хотела оставить у себя!

Может, ей совсем не нужны так полюбившиеся тебе голубые джинсы, зато твоя розовая футболка – это именно то, о чем она мечтала всю жизнь. А нет – отправляйтесь на шоппинг: теперь-то вы точно знаете, что ищете!

Способ четвертый: Фантазируй

Разложи на диване все свои вещи, обувь и аксессуары и попробуй собрать из них новые образы. Можешь сфотографировать каждую деталь одежды, распечатать фото, вырезать по контуру, и комбинировать между собой, как коллаж. Вот увидишь, порой ты даже представить не могла, какие вещи могут между собой очень даже гармонично сочетаться!

Способ пятый: Один за всех

Выбери одну вещь, которую ты будешь носить целую неделю. Это может быть платье, базовые джинсы, белая рубашка – что угодно, но что-то одно. И каждый день придумывай с этой вещью новые образы, дополняя разнообразными деталями одежды, украшениями и обувью.

Как видишь, обновить образ можно и без срочного шоппинга. Достаточно проявить фантазию и посмотреть на свои вещи свежим взглядом! Удачи!

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