в каком цвете встречать новый год 2020 по знакам зодиака

В каком цвете встречать Новый год 2020? Мы уже знаем и готовы поделиться полезной информацией! Читай рекомендации по знакам зодиака о том, в каком цвете встречать Новый год 2020 – год Белой Металлической Крысы

Все девушки хотят выглядеть изумительно в новогоднюю ночь. И каждая хочет угодить символу года, чтобы притянуть удачу! Мы уже писали, что готовит год Металлической Крысы каждому знаку зодиака, а теперь рассказываем, в каком цвете встречать Новый год 2020. Первое и самое главное правило – все элементы твоего праздничного образа должны быть новыми!

В каком цвете встречать Новый год 2020? Рекомендации по знакам зодиака: Овны, Львы, Тельцы

Тотемное животное 2020 года – Белая Металлическая Крыса. Она не приемлет пафос, поэтому при выборе праздничного образа необходимо придерживаться сдержанности. Животный принт нарядов и аксессуаров лучше забыть! Поскольку Крыса считается символом мудрости и богатства, отдай предпочтение черному цвету и дополни образ металлическими украшениями.

Идеальные ткани: атлас, бархат, велюр.

В каком цвете встречать Новый год 2020? Рекомендации по знакам зодиака: Стрельцы, Девы, Козероги

Твой идеальный цвет – синий. Но, к сожалению, в год Белой Металлической Крысы он под запретом. Поэтому при выборе платья на Новый год 2020 тебе придется довольствоваться голубыми и серебристыми оттенками. Аксессуары лучше подбирать в контрастных цветах, они должны быть изготовлены из метала или иметь необычную форму. Такой образ понравится Белой Металлической Крысе, и она исполнит все твои желания. А как правильно загадывать желания на Новый год 2020, ты можешь узнать в нашем материале!

Идеальные ткани: гипюр, вельвет, габардин.

В каком цвете встречать Новый год 2020? Рекомендации по знакам зодиака: Близнецы, Весы, Водолеи

Наиболее подходящим цветом для вышеуказанных знаков зодиака считается металлический. Он не только выгодно подчеркнет твою красоту, но еще и привлечет внимание тотемного животного года – Белой Металлической Крысы. Ты ведь хочешь, чтобы фортуна сопровождала тебя всегда и во всем, да? Праздничный образ можно дополнить аккуратным клатчем, украшенным драгоценными камнями.

Идеальная ткань: хлопок, шерсть, вискоза.

В каком цвете встречать Новый год 2020? Рекомендации по знакам зодиака: Раки, Скорпионы и Рыбы

Удачные цвета для Раков, Рыб и Скорпионов – серо-коричневый и светло-желтый. В новогоднюю ночь постарайся отказаться от классики, выбирай более романтичные наряды. Белой Металлической Крысе очень понравится такой выбор образа. А если ты сумеешь правильно сочетать свои оттенки с главным цветом 2020 года – белым, тотемное животное «озолотит» тебя удачей!

Идеальные ткани: люрекс, батист, кашемир.

Фото: Pinterest