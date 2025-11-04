Лунный календарь стрижек на ноябрь 2025 года уже на сайте Нового канала! Давно задумываешься о смене прически, но никак не решишься? У нас есть для тебя список благоприятных дней. Читай наш материал и узнай, когда в ноябре 2025 лучше стричь волосы, когда красить, а когда лучше ничего не делать
Осень – не повод ничего не менять. Если хочется увидеть себя в новом образе – вперед! Но прежде чем отправляться к любимому стилисту, стоит заглянуть в лунный календарь.
Фазы Луны в ноябре 2025: на что обратить внимание
Самые удачные дни для стрижки в ноябре 2025
Астрологи советуют планировать смену имиджа на следующие даты: 6, 11, 12, 14, 24 ноября. В эти дни стрижка будет способствовать:
Самые удачные дня для покраски в ноябре 2025
Самые благоприятные дни для стрижки: 4–5, 24–28 ноября. Именно в эти дни краска ложится лучше, а цвет дольше держится.
Опасные дни для перемен в прическе в ноябре 2025
Отложите любые радикальные шаги по уходу за волосами в следующие дни: 9, 22, 29 ноября. Вместо стрижек лучше выбрать мягкие процедуры – увлажнение, маски и питание.
Как влияет Луна в знаках Зодиака на волосы
Фазы Луны и красота волос: что нужно знать
Воспользуйтесь подсказками астрологов, чтобы изменения были красивыми и энергетически удачными. Ведь хорошая прическа – это не только дело стиля, но и правильный момент.
