Гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября 2025 года

Гороскоп на неделю подготовила астролог Ирина Бублий специально для Нового канала.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Неделя дает шанс превратить идеи в действия. Планеты побуждают расширять мировоззрение, планировать новые поездки, начинать обучение. Вы можете внезапно записаться на курсы или изменить профессиональное направление. Кто-нибудь из вас получит предложение международного сотрудничества. В любви партнер потребует больше глубины и доверия. Найдите время для откровенных разговоров.

Совет недели: не сжигайте мосты, а используйте контакты для роста.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября Телец (21 апреля – 21 мая)

Тема денег и общих ресурсов выходит на первый план. Разговоры будут идти вокруг инвестиций, кредитов, семейного бюджета. На этой неделе вы найдете выгодное предложение или получите долг назад. Кроме того, планеты помогут прояснить отношения с другими. Кто-то из окружения захочет расставить все точки над «і» и инициирует серьезный разговор. Пусть это не застанет вас врасплох.

Совет недели: избегайте чрезмерного контроля финансовых вопросов.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

В фокусе недели – партнерские отношения. Благодаря знакомствам вы получите интересное предложение или новых клиентов. Кто-то из близких потребует вашей поддержки или компромисса. Будьте готовы пойти на уступки. Период будет полон разговоров, встреч, обучения. Близнецов, чье сердце свободно, кто покорит своим интеллектом и сообразительностью.

Совет недели: фильтруйте слова – чрезмерная прямота может оскорбить.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября: Рак (22 июня – 22 июля)

Планеты будут стимулировать вас навести порядок везде – от собственного здоровья и режима дня до бизнеса. Эта неделя станет классным периодом детоксикации – как в теле, так и в делах. Вы избавитесь от ненужных задач и активностей, чтобы освободить пространство для новых. В отношениях партнер сейчас требует от вас не громких слов и жестов, а простой бытовой поддержки.

Совет недели: меньше эмоций, больше системности.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября: Лев (23 июля — 22 августа)

Неделя открывает дверь для вдохновения! Творчество, хобби, любовь и дети – все обретает новое содержание. Старый романтический восторг может снова вас зажечь. Вы заново вернетесь к занятию или проекту, который когда-то отложили. На этой неделе вам придется «выйти на сцену» – презентовать себя или свою идею, даже если не все пока идеально.

Совет недели: не упускайте никакой возможности проявить себя.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября: Дева (23 августа — 23 сентября)

Планеты акцентируют тему дома и корней. Возможно, вы хотите обновить пространство или переосмыслить отношения с семьей. Многих из вас ждут ремонт или мелкие обновления интерьера. Восстановите давно утраченные контакты с родными. В отношениях ваш партнер потребует реальных шагов, а не пафосных слов.Будьте готовы к ежедневному труду над отношениями.

Совет недели: стремитесь к гармонии, а не совершенству.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября: Весы (24 сентября — 23 октября)

Планеты усиливают вашу коммуникабельность – самое время выступлений, соглашений и переговоров. Вам удастся убедить кого-то в своей идее или, наконец, разрешить спор. Если документы давно ждали оформления, сейчас самое время. В отношениях с другими вам придется научиться говорить «нет». С любимым человеком вас ждут совместные активности: попробуйте что-нибудь новое вместе.

Совет недели: помните, что слова сейчас имеют вес.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Вы в своей стихии готовы оставить старое и двигаться дальше! Солнце дает мощный заряд для самовыражения. У вас возникнет желание сменить имидж, запустить личный проект, развивать персональный бренд. Сейчас вы – магнит для хорошего, но при условии, что показываете вселенной серьезность своих намерений. Будьте готовы к глубинным изменениям по отношению к близким: ваши отношения переживут обновление.

Совет недели: не тратьте силы на борьбу с теми, кто не на вашей волне.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Эта неделя даст мощный старт всем вашим делам! Однако планеты советуют поначалу понять свою глубинную мотивацию. Что стоит за вашими желаниями? У вас вдруг появятся новые возможности: знакомства, контракты, путешествия. Кто-то поддержит вашу идею, которую раньше не воспринимали всерьез. В отношениях близость придет из-за философских разговоров.

Совет недели: делитесь видением, но не навязывайте его.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября: Козерог (22 декабря — 20 января)

Энергия недели – интровертная. Вы склонны больше анализировать, чем действовать. Но сейчас формируются стратегические решения и планы на будущее. Вы решите изменить направление работы или восстановить старый проект. Планеты будут испытывать вас умением быть дипломатическими и рассудительными. В отношениях планеты советуют ослабить давление: покой и доверие работают лучше, чем демонстрация силы.

Совет недели: не бойтесь пауз – они дают возможность увидеть суть.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября: Водолей (21 января — 18 февраля)

Планеты продолжают процесс вашего глубочайшего преобразования. На этой неделе они активизируют ваши социальные связи. Друзья или коллеги предложат новое сотрудничество или познакомят вас с людьми, которые станут значимыми в будущем. Неожиданный разговор с другом изменит ваш взгляд на старую проблему. В романтической сфере ваш магнетизм растет: кто видит в вас больше, чем вы сами.

Совет недели: не бойтесь менять мнение, в этом сила, а не слабость.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вам планеты приготовили неделю глубокую интуицию. Неожиданное осознание поможет принять важное решение в отношениях или творчестве. Вы получите ценные знаки через сны, случайно брошенные фразы или интересные совпадения. Записывайте свои идеи, ведь среди них есть настоящий прорыв. В отношениях вас ждет глубокая эмоциональная связь, если вы будете меньше рационализировать и больше чувствовать.

Совет недели: доверяйте «случайностям» – они не случайны.

Ирина Бублий, астролог, более трех лет помогает людям подружиться с планетами (@irene_bublii)