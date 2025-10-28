Гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября 2025 года уже на страницах Нового канала! Кому астролог советует довериться жизни, а кому слушать свою интуицию? Читай точные подсказки для каждого – в любви, работе и финансах. Это полный гороскоп на неделю на Новом канале. И не пропусти финансовый гороскоп на 2025 и любовный гороскоп на 2025

Гороскоп на неделю подготовила астролог Ирина Бублий специально для Нового канала.

Гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Планеты активируют сферу ресурсов – как материальных, так и энергетических. Возможны как непредвиденные расходы, так и дополнительные источники доходов. На работе вы получите предложение или проект, позволяющий повысить прибыль. В отношениях вас ждут глубокие, откровенные разговоры. Главной темой станет ревность. Может, стоит честно проговорить с партнером все, что вас беспокоит?

Совет недели: не бойтесь копнуть глубже – настоящая сила сейчас в честности с собой.

Гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Планеты подсвечивают ваши отношения с другими. Это время, когда партнерство – личное или рабочее – будет в фокусе. Некоторых вас ждет романтическое признание, других – предложение присоединиться к новому проекту. Будьте готовы, что коллеги часто будут нуждаться в ваших советах и ​​помощи. В отношениях вселенная устроит вам проверку чувств: не все, что кажется стабильным, таково на самом деле.

Совет недели: ищите баланс между своими желаниями и потребностями других, компромисс даст результат.

Гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Неделя продуктивна и насыщена делами. Планеты стимулируют рабочую сферу: задач много, но сил хватает. Может быть, вы получите новый проект и обязанности, которые в перспективе принесут повышение. Или измените привычки, связанные со здоровьем. Не игнорируйте усталость и обращайтесь к врачам вовремя. В паре требуется общий ритм, ведь вы двигаетесь быстрее, а партнер медленнее.

Совет недели: будьте внимательны к своему телу, оно подскажет, когда стоит остановиться.

Гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября: Рак (22 июня – 22 июля)

Энергия на этой неделе устремлена в творчество и вдохновение. Вас ждет романтическое знакомство, возвращение в любимое дело, участие в праздничном событии или выставке. Неделя будет полна азарта и флирта. Для тех, кто находится в отношениях, чувство вспыхнет с новой силой. Многих Раков ждет приятный сюрприз. У вас может появиться шанс показать себя: выступление, конкурс, презентация или креативный проект. Сияйте!

Совет недели: позвольте себе побольше радости, несмотря на происходящее вокруг.

Гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября: Лев (23 июля — 22 августа)

Вас ждет неделя, полная семейных забот. Это может быть семейный разговор, ремонт, наведение порядка. На работе возможны договоренности, связанные с недвижимостью или сменой офиса. Планеты сейчас подталкивают вас к поиску стабильности и точек опоры. Кто-то из родственников будет нуждаться в вашей помощи или вы сами почувствуете потребность в эмоциональной поддержке.

Совет недели: не держите эмоции в себе, поговорите с близкими, чтобы вернуть гармонию.

Гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября: Дева (23 августа — 23 сентября)

Неделя полна общения, новых идей и коротких поездок. Планеты побуждают к обучению и расширению мировоззрения. Некоторых Дев ожидает слава и публичность. В работе возможен разговор с руководством о повышении. Много времени придется посвятить бумажным делам, отчетам, аналитике. В отношениях тоже хорошо будет проанализировать, работает ли все так, как вам хочется.

Совет недели: не откладывайте разговор, если что-то беспокоит – сейчас можно все прояснить.

Гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября: Весы (24 сентября — 23 октября)

Неделя принесет вам устойчивость в материальных вопросах. Возможно заключение выгодного договора. У вас появятся новые источники дохода, идеи финансовой безопасности. Вас ждут новые предложения от клиентов, возвращение старых партнеров или контакты с людьми, с которыми вы давно не общались. В отношениях все будет гармонично, если вы ослабите контроль.

Совет недели: не распыляйтесь – лучше сделать одно дело качественно, чем несколько кое-как.

Гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Вы почувствуете подъем сил, потому что планеты пробуждают смелость и желание перемен. Скорпионов ждут новые проекты, изменение имиджа или инсайты по поводу своих целей и мечтаний. На работе смело презентуйте свои идеи, потому что сейчас у вас достаточно харизмы и влияния. В отношениях будет длиться период страсти, но и глубоких эмоциональных тестов. Говорите с партнером откровенно, но спокойно.

Совет недели: слушайте интуицию – она сейчас безошибочна.

Гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы почувствуете потребность в покое, перезагрузке, уединении. Отпускайте бесполезное без драмы, вас ждет завершение старых историй. Работайте с психологическими блоками и очищайте пространство – как физическое, так и эмоциональное. Если в отношениях вы почувствуете необходимость побыть на расстоянии, чтобы понять свои чувства, дистанционируйтесь. Откажитесь от изнурительных контактов и произведите информационный детокс.

Совет недели: пробудьте с собой, будто вы – ваш лучший друг.

Гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерог (22 декабря — 20 января)

Социальная неделя! Луна провоцирует сферу сообществ и планов на будущее. Вас ждет новое знакомство через друзей или работу, участие в командном проекте, приглашение в новый круг общения. Кое-кого ждут публичные выступления и предложения возглавить какую-то инициативу. В отношениях вам понадобится поддержка партнера. Не стесняйтесь откровенно сказать ему об этом.

Совет недели: не закрывайтесь в работе и откройтесь новым контактам.

Гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября: Водолей (21 января — 18 февраля)

Карьера набирает обороты. Планеты активизируют вопросы профессионального роста, авторитета, статуса. Вы получите одобрение от руководства или новую должность, вероятно подписание важного контракта. Многих из вас ждет публичность, приглашение стать спикером на профессиональном мероприятии. В отношениях партнер вдохновит вас на новые цели. Верьте в себя, вас хвалят не просто так!

Совет недели: будьте заметны – сейчас ваш шанс заявить о себе громко.

Гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Неделя поиска вдохновения и смысла. Планеты помогают увидеть более широкую картину и придают веру в будущее. Вас ждет активное обучение, путешествие, участие в духовных или культурных событиях. В работе вас ждут проекты, связанные с образованием, международными контактами, идеями развития. В отношениях – неделя гармонии и понимания, если действовать рационально, а не эмоционально.

Совет недели: доверьтесь жизни – она подскажет, куда сделать следующий шаг.

Ирина Бублий, астролог, более трех лет помогает людям подружиться с планетами (@irene_bublii)