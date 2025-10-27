Домашнее вино — идеальный напиток для дружеских или семейных посиделок. Оно добавляет определенного шарма и атмосферности. Если тебя когда-то угощали домашним вином, то ты уже задумывался над тем, чтобы попробовать и себя в роли винодела. На самом деле, сделать домашнее вино из винограда не так уж трудно. Главное — иметь хороший урожай винограда и придерживаться технологии. Как же приготовить домашнее вино? Сейчас расскажем!

Домашнее вино: Сорта винограда

На самом деле, для производства домашнего вина может подойти любой сорт винограда. Но лучше выбирать виноград с высокой сахаристостью, чтобы не пришлось добавлять лишний сахар для процесса брожения.

Поэтому мы советуем использовать следующие сорта винограда для домашнего вина

• Степняк

• Платовский

• Росинка

• Дружба

• Регент

• Саперави

• Кристалл

• Фестивальный

Домашнее вино: ингредиенты

Для приготовления домашнего вина тебе понадобится всего три ингредиенты:

• ягоды винограда — 10 кг;

• сахар — 50-200 грамм на литр сока

• вода — до 500 мл на литр сока (в отдельных случаях).

Во время приготовления домашнего вина лучше обходиться без добавления воды, ведь ухудшает вкус конечного продукта. Воду используют только, если сок винограда очень кислый на вкус.

Домашнее вино из винограда: рецепт приготовления пошагово

Перед началом работы над домашним вином подготовьте все емкости, в которых будет проходить приготовление. Они должны быть вымыты и высушены. Промойте все бочонки, бутылки и ведра кипяченой водой, а затем вытрите насухо. Не используйте емкости, в которых ранее хранилось молоко. Их очень трудно вымыть идеально.

1. Сбор и переработка урожая

Виноград нужно собирать в сухую солнечную погоду. Желательно, чтобы перед сбором 2-3 дня не было дождя. Это нужно для того, чтобы на винограде остались дикие дрожжи для брожения.

Важно собирать только зрелые ягоды винограда. Зеленые ягоды дадут много кислоты, а в перезревших уже начался процесс уксусного брожения. Оба варианта плохо повлияют на вкус сока или совсем испортят домашнее вино.

Собранный виноград нужно тщательно перебрать, удаляя веточки и листочки, неспелые, подгнившие и плоды с плесенью. После этого ягоды нужно передавить. Для этого поместите виноград в эмалированную кастрюлю или пластиковый таз, заполняя емкость максимум на ¾ объема. Существует три варианта того, как можно давить виноград: руками, деревянным пестиком и чистыми ногами. Поскольку для домашнего вина используют не так много винограда, ты вполне справишься и с помощью первых двух способов. Следует избегать соприкосновения сока с металлом (кроме нержавеющей стали), так как это вызывает окисление, которое ухудшает вкус.

Далее емкость с передавленным виноградом следует накрыть чистой тканью для защиты от мух, поставить на 3-4 дня в темное, теплое (18-27 ° C) место. Через 8-20 часов сок начнет бродить, на поверхности появиется «шапка» из кожуры, которую следует сбивать 1-2 раза в сутки, перемешивая мезгу деревянной палкой или рукой, иначе сок может скиснуть.

2. Получение чистого сока

Через 3-4 дня начнется брожение, которое проявится осветлением передавленного винограда, кисловатым запахом и характерным шипением. А это значит, что пришло время отжать сок.

Верхний слой кожуры нужно собрать в отдельную емкость, отжать прессом или руками. Весь сок надо профильтровать через марлю, 2-3 раза переливая из одной емкости в другую. Именно на этом этапе к кислому соку можно добавить воды — максимум 500 мл на 1 литр.

После залейте виноградный сок в емкости, предназначенные для брожения. Лучше всего для этого подойдут стеклянные бутыли или банки. Заливать сок нужно на 70% объема емкости.

3. Установка водяного затвора

Далее начинается один из самых сложных этапов в приготовлении домашнего вина. Чтобы домашнее виноградное вино не скисло, его нужно защитить от контакта с кислородом и обеспечить выход углекислого газа, который образуется из-за брожения. Для этого нужно установить на емкость с соком специальную конструкцию из крышки, трубки и банки. Ее можно приобрести в магазине. Но в домашних условиях вполне сгодится и медицинская перчатка с дырочкой в ​​одном из пальцев.

4. Исходное брожение

Чтобы процесс брожения проходил правильно, важно соблюдать температурные условия. Для брожения красного домашнего вина — 22-28 ° C, белого — 16-22 ° C. В общем температура не должна опускаться ниже 15 ° C, иначе дрожжи деактивируются, не успев переработать весь сахар в спирт.

5. Добавление сахара

Теперь нужно разобраться, сколько сахара добавлять к виноградному соку. Сделать это в домашних условиях без специального прибора ареометра крайне трудно. Поэтому придется ориентироваться на вкус. Сок должен быть сладким, но не приторным.

Для поддержания нормального брожения сахаристость сока нельзя делать более 15-20%. Ведь 2% сахара дают 1% спирта в готовом вине. А при концентрации спирта в вине более 13% дрожжи перестают работать. Поэтому, чтобы все шло по технологии, сахар лучше добавлять частями. Через 2-3 дня после начала брожения попробуйте сок по вкусу. Когда он станет кисловатым, следует добавить 50 г сахара на каждый литр сока. Для этого в отдельную емкость слить 1-2 литра сока, разбавить в нем сахар, затем полученный винный сироп вылить обратно в бутыль. Такие действия нужно повторять 3-4 раза первые 14-25 дней брожения.

6. Снятие осадка

Когда гидрозатвор в течение 1-2 дней перестанет пускать пузыри или перчатка сдуется, можно будет переливать уже молодое вино в другую емкость. Так делают, чтобы обезопасить вино от горечи и неприятного запаха, которые могут появиться из-за грибков — они собираются на дне емкости.

За 1-2 дня до снятия вина с осадка поставьте бродильную емкость на какую-то поверхность на высоте 50-60 см от пола. Когда осадок снова окажется на дне, слейте вино в новую емкость через сифон — прозрачный мягкий шланг диаметром 0,7-1 см и длиной 1-1,5 м. Конец трубки нельзя подносить к осадка ближе, чем на 2-3 сантиметра.

7. Контроль сахаристости

Фактически, можно было бы считать, что вино уже готово, и время оставить его созревать. Но если вы хотите сделать его более сладким, то стоит добавить сахар. На этом этапе он уже не будет превращаться в спирт. Сахар можно добавлять по вкусу, но не более 250 грамм на литр

8. Тихое брожение (созревание)

Конечный вкус домашнего вина формируется на этапе его созревания. Он длится от 40 до 380 дней. Бутыль с вином снова поставить под гидрозатвор, если добавляли сахар, или плотно закрыть крышкой. Емкость хранить в темном погребе или подвале при температуре 5-16 ° C. Минимальный срок выдержки белого вина — 40 дней, красного — 60-90 дней. Если на дне емкости появится осадок, перелейте вино в другую емкость с помощью трубочки.

9. Разлив и хранение

Когда осадок перестанет появляться, домашнее вино можно разливать в бутылки, плотно закрывая пробками. Срок годности при температуре 5-12 ° C — до пяти лет.

Фото: IStock