Твой восходящий знак – асцендент – маленькая астрологическая тайна, которая о тебе много рассказывает. Как правильно рассчитать свой асцендент по дате, времени и месту рождения, зачем он нужен и, что говорит о твоей личности. Узнай подробнее о своем асценденте в материале Нового канала.

Что такое асцендент

Хочешь узнать, как правильно рассчитать асцендент и знать, что он значит?

Cейчас смотрят

Асцендент – знак зодиака, который в момент твоего рождения восходил на восточной стороне горизонта в той географической местности, где ты родился. Он оказывает влияние на первое впечатление, внешность, поведение и манеру взаимодействия с людьми.

Ретроградный Меркурий в 2025 году: дать и что нельзя делать

Как узнать свой асцендент по дате рождения

Многие не знают, как рассчитать свой асцендент без астролога. В действительности это очень легко сделать. Достаточно знать:

дату,

точное время,

место рождения.

Чтобы самостоятельно рассчитать асцендент по дате рождения уже сейчас, нужно ввести свои данные на соответствующем сайте (Google предлагает их достаточно много). Результаты увидишь мгновенно и без лишних сложностей. Помни, чтобы любая неточность цифр может изменить твой результат. Ведь асцендент меняется ежеминутно.

Теперь ты знаешь, как определить и понять свой асцендент. Так что у тебя есть возможность узнать больше информации о своем внутреннем «я». Ведь асцендент проявляется в манере говорить, одеваться, вести себя на публике. Он может выражаться через твой стиль, макияж, прическу и т.д. Именно поэтому астрологи считают, что важно знать свой восходящий знак и его особенности – поскольку именно он позволяет влиять на то, как воспринимают нас люди.

Фото iStock