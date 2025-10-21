Лунный календарь благоприятных дней на ноябрь 2025 года уже на сайте Нового канала! Узнай, когда следует планировать важные дела и принимать ключевые решения, а когда лучше взять паузу

Все самое важное о ноябре с астрологической точки зрения — в лунном календаре от Нового канала!

Фазы Луны в ноябре 2025

1-4 ноября – Растущая Луна.

5 ноября – полная Луна.

6-19 ноября – нисходящая Луна.

20 ноября – новолуние.

21-30 ноября – Растущая Луна.

Лунный календарь на ноябрь 2025 года: благоприятные дни для дел

Согласно лунному календарю на ноябрь 2025 года, благоприятные дни: 1, 11, 26, 27 и 30 ноября. Это идеальное время для активных действий – принятие решений, финансовых соглашений, новых стартов, путешествий и запуска важных проектов. Также благоприятно заниматься творчеством, долгосрочными делами или оздоровлением.

Благоприятные дни для дел по лунному календарю на ноябрь 2025 года:

Для путешествий: 1, 4, 6, 11, 22, 28, 30.

Для новых начинаний: 1, 4, 10, 22, 30.

Для финансовых или юридических дел: 4, 10, 10, 11, 16, 22.

Для творчества и спорта: 1, 4, 7, 11, 15, 19, 22, 26, 30.

Для отношений (деловых и романтических): 4, 6, 7, 11, 15, 26, 27, 30.

Для похода к врачу: 4, 10, 19, 22, 28, 30.

Неблагоприятные дни для дел по лунному календарю на ноябрь 2025 года

В ноябре 2025 года следует с осторожностью отнестись к следующим датам: 2, 5, 13, 14, 20, 23, 25 числа. Это период, когда возможно эмоциональное истощение и снижение энергии, так что новые дела лучше отложить.

Фото iStock