Гороскоп на неделю с 20 по 26 октября 2025 года

Гороскоп на неделю подготовила астролог Ирина Бублий специально для Нового канала.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 октября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Вы из тех, кто вряд ли отдохнет на этой неделе. Планеты активируют сферу партнерства. Это время, чтобы налаживать новые отношения – личные, деловые или дружеские. Вам могут предложить сотрудничество или позвать на собеседование – соглашайтесь! То же касается предложений объединить усилия в работе и личных делах. В личной жизни вы наконец-то решите: стоит продолжать отношения или идти дальше. Если вы сами, появится кто-то, кто сразу заденет вас своей глубиной.

Совет недели: учитесь слышать других вместо того, чтобы доказывать свою правоту.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 октября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Вы будете сосредоточены на ежедневных делах и заботе о здоровье и теле. Молодой человек 21 октября – прекрасное время, чтобы запланировать чек-ап или попробовать новый режим. Вам стоит позаботиться о более спокойном графике. На работе коллега, с которым были недоразумения, может уйти или наоборот вернуться в команду. Возможно желание «очистить» рабочее место, разложить документы, привести в порядок хаос.

Совет недели: найдите равновесие между служением другим и заботой о себе.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 октября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Планеты обещают вам неделю вдохновения! Молодой человек 21 октября стимулирует творческую сферу: любовь, хобби, самовыражение. Кому ждет новый творческий проект, а кого — знакомство, которое зажжет романтический интерес. Тех, кто в отношениях, ждут глубокие эмоции и даже ревность. Не сдерживайте чувство, но и не драматизируйте. Если у вас есть дети, они станут источником новых идей и неожиданных уроков. Прислушайтесь к ним почаще!

Совет недели: позвольте себе больше игры и легкости, потому что из них рождается вдохновение.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 октября: Рак (22 июня – 22 июля)

Семейные вопросы выходят на первый план. Молодой человек 21 октября активирует темы дома, переезда, отношений с родными. У вас возникнет желание обновить интерьер, купить мебель, произвести перестановку или ремонт. Вы можете наладить общение с близкими, вернуться к старым семейным вопросам, чтобы окончательно закрыть их. Эмоции относительно родных станут глубже – кто-то из семьи потребует вашего внимания и поддержки.

Совет недели: эмоциональный баланс в семье сейчас важнее внешних успехов.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 октября: Лев (23 июля — 22 августа)

Вас увлечет общение, обучение, короткие поездки. Вы начнете новый курс, просмотрите ведение своих соцсетей или познакомьтесь с человеком, который повлияет на ваше мышление. Вероятное возвращение людей из прошлого кто-то напишет после долгой паузы. В работе важно четко фиксировать все договоренности: возможные неточности в документах и ​​конфликты на этом основании.

Совет недели: будьте открыты к диалогу, даже если мнения отличаются – из этого вырастет что-то интересное.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 октября: Дева (23 августа — 23 сентября)

У вас неделя финансовой перезагрузки. Молодой человек 21 октября даст шанс найти новые способы заработка или лучше структурировать бюджет. Вас ждут новые клиенты или идеи, как инвестировать в собственное дело. Если вы думали посмотреть цены на свои услуги, планеты дают зеленый свет. Вы можете найти способ зарабатывать из того, что давно делаете для души.

Также вселенная дает возможность избавиться от долгов или энергетически тянущих вещей.

Совет недели: оценивайте ресурсы не только материально, но и энергетически – где действительно следует вкладывать силы.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 октября: Весы (24 сентября — 23 октября)

Молодой месяц 21 октября – лично ваше время! Вы начинаете новый цикл, поэтому почувствуете желание изменить стиль, запустить проект или сделать важный шаг в отношениях. Возникнет желание переродиться, освободиться от старых страхов и даже изменить мировоззрение. Все, что вы положите сейчас, прорастет весной. Кто-нибудь из прошлого может напомнить о себе, чтобы вы окончательно поставили точку в затяжной истории. Отпускайте то, что тяготит!

Совет недели: не бойтесь показать себя миру – все обновления пойдут вам на пользу.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 октября: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Вселенная предсказывает вам неделю очищения. Вам длится время завершений и внутренних преобразований. Отпустите старые образы или завершите изнурительный этап своей жизни. Вам могут сниться яркие сны, поэтому обращайте внимание на символы и образы. Все ответы уже у вас внутри. Главное – дайте себе качественный отдых и время в одиночестве, даже если вы обычно активны.

Совет недели: разбудите наедине и слушайте интуицию – он сейчас особенно точен.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 октября: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам планеты открывают новые социальные горизонты. К примеру, знакомство с людьми, которые поддержат ваши идеи, участие в интересном мероприятии или коллективном проекте. На работе сейчас возможны изменения в команде, в соцсетях – хороший момент для перезапуска или очистки своих страниц, как личных, так и профессиональных. Порадуйте себя походом в кино, театр или концерт – это поможет наполниться.

Совет недели: не бойтесь просить о помощи, через партнерство сейчас открывается вся дверь.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 октября: Козерог (22 декабря — 20 января)

Активнее всего будет профессиональная сфера. Молодой месяц 21 октября дает импульс для карьерного роста или смены статуса. Вас ждет новая должность, старт собственного бизнеса или важное собеседование. Может появиться новое предложение или внутреннее осознание: «Я хочу двигаться по другому пути». Начальство или влиятельный человек совершит офер, от которого сложно отказаться. В то же время возможен конфликт между работой и семьей.

Совет недели: позаботьтесь о профессиональной репутации и не забывайте хвалить себя.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 октября: Водолей (21 января — 18 февраля)

Вам планеты подготовили неделю духовного расширения. Молодой месяц 21 октября стимулирует обучение, путешествия, новые идеи. Можно начать изучать что-нибудь новое или восстановить старые знания. У вас возникнет идея поездки или вы получите конкретное приглашение от кого-нибудь. Путешествие – всегда отличная идея! Вы начнете смотреть на жизнь более широко, поняв, что большие изменения начинаются внутри.

Совет недели: доверьтесь потоку, иногда вдохновение приходит оттуда, откуда не ждете.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 октября: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Молодой месяц 21 октября коснется ваших финансов и общих ресурсов. Состоится важный разговор о деньгах, кредите, наследстве. К примеру, вы с партнером решите, как делить расходы или общие средства. Некоторые из Рыб получат новость о финансовой компенсации или возврате долга. По позитиву – планеты готовят вам психологическое обновление после сложного периода. Может возникнуть желание поглубже понять свою психологию. Запишитесь на терапию или откровенно поговорите сами с собой.

Совет недели: из-за честности с собой вы восстановите баланс.

Ирина Бублий, астролог, более трех лет помогает людям подружиться с планетами (@irene_bublii)