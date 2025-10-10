Черга відключень: що це таке та скільки годин може тривати

Что такое очереди отключения света и как они работают – объяснили в компании Yasno

Очередь – это группа потребителей, потребляющая определенное количество электроэнергии. Сейчас в Украине таких очередей 6.

Чем больше дефицит электроэнергии в энергосистеме, тем больше очередей потребителей отключается одновременно во время стабилизационных ограничений.

Что означает количество очередей, ограничивающих одновременно:

если ограничивают только одну очередь отключений, то это означает, что света у потребителей может не быть до 4 часов в сутки;

если одновременно ограничивают 2 очереди отключений – 8 часов в сутки;

3 очереди отключений — 12 часов в сутки;

4 очереди отключений — более 12 часов без света, а также выключение в светло-серых зонах графиков;

если ограничивают 5 либо 6 очередей сразу, то это значит, что начались экстренные отключения света и заблаговременно сформированные графики не работают.

К какому количеству очередей применяют ограничения электроэнергии, определяет Укрэнерго. Далее каждый оператор систем распределения (облэнерго) определяет, какой график отключений применять в регионах и какие именно очереди отключать.

Напомним, в ночь на 10 октября россия ударила по объектам критической инфраструктуры Украины. Для этого враг использовал более 450 дронов и более 30 ракет. В результате, в Киеве и еще девяти областях ввели аварийные отключения света.

Фото — iStock, Yasno