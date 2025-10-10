Черга відключень: що це таке та скільки годин може тривати

Что такое очереди отключения света и как они работают – объяснили в компании Yasno
Очередь – это группа потребителей, потребляющая определенное количество электроэнергии. Сейчас в Украине таких очередей 6.
Чем больше дефицит электроэнергии в энергосистеме, тем больше очередей потребителей отключается одновременно во время стабилизационных ограничений.
Что означает количество очередей, ограничивающих одновременно:
К какому количеству очередей применяют ограничения электроэнергии, определяет Укрэнерго. Далее каждый оператор систем распределения (облэнерго) определяет, какой график отключений применять в регионах и какие именно очереди отключать.
Напомним, в ночь на 10 октября россия ударила по объектам критической инфраструктуры Украины. Для этого враг использовал более 450 дронов и более 30 ракет. В результате, в Киеве и еще девяти областях ввели аварийные отключения света.
Фото — iStock, Yasno