Лунный календарь благоприятных дней на октябрь 2025 года уже на сайте Нового канала! Узнай, когда следует планировать важные дела и принимать ключевые решения, а когда лучше взять паузу

Все самое важное о октябре с астрологической точки зрения — в лунном календаре от Нового канала!

Cейчас смотрят

Магнитные бури в октябре 2025: опасные даты

Лунный календарь стрижек на октябрь 2025: когда лучше обновить прическу в гармонии с Луной

Гороскоп на 2025 год: прогноз для всех знаков зодиака

NASA добавило 13 знак зодиака: правда или нет

Фазы Луны в октябре 2025

1–6 октября – Луна растет.

7 октября – полная Луна.

8–20 октября – убывающая Луна.

21 октября – новолуние.

22–31 октября – растущая Луна.

Лунный календарь на октябрь 2025 года: благоприятные дни для дел

Согласно лунному календарю на октябрь 2025 года, благоприятные дни: 1, 12, 20, 27, 28 и 31 октября. Это идеальное время для активных действий – принятие решений, финансовых соглашений, новых стартов, путешествий и запуска важных проектов. Также благоприятно заниматься творчеством, долгосрочными делами или оздоровлением.

Благоприятные дни для дел по лунному календарю на октябрь 2025 года:

Для путешествий: 1, 12, 20, 27 октября.

Для новых начинаний: 1, 12, 20, 31 октября.

Для финансовых или юридических дел: 1, 12, 20, 28 октября.

Для творчества и спорта: 12, 20, 27, 31 октября.

Для взаимоотношений (деловых и романтических): 1, 12, 20, 27, 31 октября.

Для похода к врачу: 1, 12, 20, 28 октября.

Неблагоприятные дни для дел по лунному календарю на октябрь 2025 года

В октябре 2025 года следует с осторожностью отнестись к следующим датам: 3, 6, 14, 15, 21, 24 и 26 числа. Это период, когда возможно эмоциональное истощение и снижение энергии, так что новые дела лучше отложить.

Фото iStock