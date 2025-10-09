Лунный календарь благоприятных дней на октябрь 2025 года уже на сайте Нового канала! Узнай, когда следует планировать важные дела и принимать ключевые решения, а когда лучше взять паузу
Все самое важное о октябре с астрологической точки зрения — в лунном календаре от Нового канала!
Фазы Луны в октябре 2025
Лунный календарь на октябрь 2025 года: благоприятные дни для дел
Согласно лунному календарю на октябрь 2025 года, благоприятные дни: 1, 12, 20, 27, 28 и 31 октября. Это идеальное время для активных действий – принятие решений, финансовых соглашений, новых стартов, путешествий и запуска важных проектов. Также благоприятно заниматься творчеством, долгосрочными делами или оздоровлением.
Благоприятные дни для дел по лунному календарю на октябрь 2025 года:
Неблагоприятные дни для дел по лунному календарю на октябрь 2025 года
В октябре 2025 года следует с осторожностью отнестись к следующим датам: 3, 6, 14, 15, 21, 24 и 26 числа. Это период, когда возможно эмоциональное истощение и снижение энергии, так что новые дела лучше отложить.
