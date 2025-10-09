Магнитные бури могут сказываться на самочувствии даже абсолютно здоровых людей, а метеозависимые чувствуют их особенно остро. В этот период возможны перепады давления, головные боли, раздражительность, бессонница или общая слабость

По прогнозам, в октябре 2025 года солнечная активность может периодически обозначаться на состоянии метеочувствительных людей.

А когда стоит ожидать магнитные бури в октябре и какой силы они будут – читай в новом материале на сайте Нового канала.

Что такое магнитные бури?

Напомним, что магнитные бури – это природное явление, возникающее из-за активности Солнца и влияния солнечного ветра на магнитное поле Земли. И хотя многие могут не почувствовать никаких изменений, для некоторых такие периоды заметно влияют на самочувствие и общее физическое недомогание.

Календарь магнитных бурь на октябрь 2025 года в Украине:

16, 17, 25 октября – слабая магнитная буря,

– слабая магнитная буря, 6 октября – средняя магнитная буря.

Магнитные бури в октябре 2025 года: как защититься от вредного воздействия

Советуем тебе соблюдать несколько простых рекомендаций, чтобы легче перенести магнитные бури в октябре 2025:

Старайся засыпать и просыпаться в одно и то же время – это поможет организму адаптироваться;

Пей достаточно воды, ведь обезвоживание только усиливает усталость и головные боли;

Ограничьте кофе и алкоголь, потому что эти напитки могут повышать тревожность и негативно влиять на сон;

Больше времени проводи на свежем воздухе. Прогулки снижают уровень стресса и улучшают самочувствие;

Не перегружай себя и отложи интенсивную работу – физическую или ментальную – на другие дни.

Слушай свой организм. Если самочувствие резко ухудшилось – не игнорируй симптомы и при необходимости обратись к врачу.

