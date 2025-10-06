Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября 2025 года уже на страницах Нового канала! Кому астролог рекомендует найти баланс, чтобы не произошло выгорания, а кому нужно использовать каждый шанс для достижения цели? Читай точные подсказки для каждого – в любви, работе и финансах. Это полный гороскоп на неделю на Новом канале. И не пропусти финансовый гороскоп на 2025 и любовный гороскоп на 2025

Гороскоп на неделю подготовила астролог Ирина Бублий специально для Нового канала.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Полнолуние 7 октября в Овне – это ваше время. Неделя принесет кульминацию в личных целях. Куда уводят ваши мечты? Не устарели ли некоторые из них? Возможно, вы двигаетесь по инерции. Сверьте компас и откажитесь от неактуальных желаний. В течение недели вам могут доверить проведение важной встречи или выступление перед большой аудиторией. Некоторым Овнам захочется изменить имидж: прическу, стиль одежды или даже манеру поведения.

Совет недели: время от времени просматривайте свои цели.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Вас полнолуние 7 октября будет побуждать изолироваться от будничных забот и погрузиться во внутренний мир. Следуйте своему желанию уйти в тишину. Попробуйте медитацию, отдохните без телефона, отправьтесь на ретрит или по крайней мере на дачу. В спокойной атмосфере вы осознаете скрытые причины своего стресса и сможете избавиться от них. Кроме того, сейчас отличный момент, чтобы серьезно взяться за режим питания или начать терапию.

Совет недели: тишина и эмоциональная очистка дадут силу для нового старта.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Вам планеты обещают неделю социальной активности. Вы получите приглашение на вечеринку или профессиональный ивент, где вы найдете новые контакты. Люди, которые в это время придут в вашу жизнь, помогут воплотить в жизнь ваши идеи. Полнолуние 7 октября сделает вас центром компании или лидером проекта, даже если вы этого не планировали. Однако берегите время и ресурс: не перегружайте себя и расставляйте приоритеты.

Совет недели: слишком много внимания на этой неделе не бывает.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Рак (22 июня – 22 июля)

Карьера выходит на первый план. Руководство может сделать неожиданное предложение или проверить вашу работу, поэтому соблюдайте дедлайны, ставьте напоминания и доводите проекты до завершения. Перед вами возникнет дилемма: больше времени на работу или на семью и домашний уют. Все карьерные предложения лучше обсуждать с близкими. Полнолуние 7 октября подсветит, какая сфера – работа или дом – требует больше вашего внимания.

Совет недели: найдите баланс, иначе выгорание неизбежно.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Лев (23 июля — 22 августа)

Вы на этой неделе можете влюбиться или обрести новых поклонников. Дни будут полны романтики и флирта: планеты придают вам еще щепотку коммуникабельности и много-много привлекательности. Полнолуние 7 октября будет стимулировать вас пересмотреть сферу обучения, путешествий, зарубежного сотрудничества. Все ли, что вы делаете и планируете, действительно важно? Публичным Львам придут идеи, как изменить контент в своих соцсетях, чтобы привлечь больше подписчиков.

Совет недели: используйте каждый шанс, чтобы расширить мировоззрение.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Дева (23 августа — 23 сентября)

Планеты акцентируют тему денег и общих средств. В отношениях вероятны конфликты с партнером на материальной почве. Так что лучше обсуждать с ним все инвестиции и крупные покупки. Возможно, вы обнаружите, что распределение финансовых обязанностей в вашей паре несправедливо и проговорите это. Некоторые Девы смогут успешно закрыть кредит. Полнолуние 7 октября принесет финансовые сюрпризы – премию или подарок. Многие из вас получат инсайты по поводу того, когда и куда лучше вложить средства.

Совет недели: не забывайте советоваться с партнером по общим финансам.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Весы (24 сентября — 23 октября)

Вам планеты принесут новый вызов во взаимоотношениях: как сохранить баланс я и мы. У вас может начаться новый этап в отношениях: от признания до серьезных, не всегда приятных дискуссий. Полнолуние 7 октября проявит конфликт «я хочу» против «что нужно пари». В то же время выяснение отношений с любимым человеком или деловым партнером может вывести вас на новый уровень доверия – если откровенно говорить.

Совет недели: не бойтесь сложных разговоров и тем, они сближают еще больше.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Вам полнолуние 7 октября подсветит темы здоровья и образа жизни. Кто начнет фитнес-программу, а кто возьмет за правило утреннюю пробежку или прогулку перед сном. Не пренебрегайте сигналами своего тела: они сейчас дают вам ценную информацию, которую не может постичь разум. Рабочая нагрузка может резко возрасти – важно правильно распределить силы. Вы получите настоящее удовольствие, сделав что-то приятное для близких. Радуйте свое окружение!

Совет недели: позаботьтесь о теле и времени на отдых.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам планеты обещают неделю вдохновения и романтики. Вы можете встретить половинку в путешествии, отпуске, на творческом мероприятии. В любом случае полнолуние 7 октября подготовило для вас яркое событие, связанное с любовью или детьми. Многие из вас вернутся к старым хобби. Есть ли у вас заброшенные восторги, к которым хотите вернуться? Также на этой неделе планеты наделяют вас креативностью. Вы сможете творчески подойти к наиболее рутинным задачам.

Совет недели: ваша эмоциональная природа – ваш главный козырь сейчас.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Козерог (22 декабря — 20 января)

В центре внимания будут дом и семья. Посетите родителей, приобретите осенний декор для дома, устройте себе ленивые выходные дома. Вы можете успешно решить серьезные вопросы с жильем: покупка, аренда, переезд, ремонт. Полнолуние 7 октября поднимет старые конфликты в семье, но их можно уладить откровенным разговором. Кроме того, этот период поставит на весы карьеру и семью, а полнолуние принесет ситуацию, где нужно будет сделать выбор.

Совет недели: уделите время семье, даже если дела зовут.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Водолей (21 января — 18 февраля)

Вам планеты обещают неделю активных контактов и обучения. Полнолуние 7 октября может принести неожиданную поездку, новости из-за границы, от родственников или друзей. Некоторые из вас получат шанс выступить публично или поделиться своим опытом. Соглашайтесь, даже если предложение застанет вас врасплох. Вселенная сейчас усиливает желание отстаивать свою позицию в спорах, но лучше направьте эту энергию на расширение мировоззрения и изучение нового.

Совет недели: будьте внимательны к возможностям, которые предлагает ваше окружение.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планеты сфокусируют ваше внимание на финансах и самооценке. Полнолуние 7 октября подтолкнет к откровенному разговору о повышении зарплаты или поиске нового источника доходов. Вы поймете, что пора ценить свои таланты дороже. Многих рыб ожидают финансовые бонусы, премии, неожиданные доходы. Для вас будет важно чувство материальной независимости и уверенности в завтрашнем дне. Может возникнуть дискуссия о разделе бюджета в паре или семье.

Совет недели: не бойтесь пересматривать финансовые договоренности.

Ирина Бублий, астролог, более трех лет помогает людям подружиться с планетами (@irene_bublii)