Ретроградный Меркурий в 2025 году: дать и что нельзя делать

Ретроградный Меркурий часто ассоциируется с хаосом: техника выходит из строя, документы исчезают, планы разрушаются, а дела летят кувырком. Под его влияние подпадают все знаки зодиака. Так что же это – совпадение или космическое влияние?
Астрологи утверждают, что действительно планета влияет на нашу жизнь. И в 2025 г. таких периодов будет четыре. Чтобы избежать проблем, следует знать дать и действовать осторожнее. Когда в 2025 году будет ретроградный Меркурий, читай в нашем материале.
Меркурий отвечает за коммуникации, мышление, технологии, путешествия. И когда планета становится ретроградной, то во всех этих областях начинается настоящий хаос и даже возникают проблемы. Такое случается 3-4 раза в год, когда Меркурий двигается в обратном направлении, а точнее создает иллюзию движения.
Ретроградный Меркурий оказывает влияние на все знаки зодиака, но ощущения изменяются в зависимости от его положения относительно твоего знака или Асцендента, если ты его знаешь.
В 2025 году ретроградный Меркурий состоится четырежды. Следовательно, следует быть осторожным, ведь именно в эти даты могут возникнуть поломки, проблемы на работе, в коммуникации и т.д. Вот ключевые даты:
Запомни, что в этот период категорически запрещено:
Как уже отмечалось, этот период влияет на все знаки зодиака. Во время ретроградного Меркурия люди становятся рассеянными. Чаще случаются конфликты, недоразумения и трудности в коммуникации. Могут теряться документы, ломаться вещи, меняться планы, а прошлое неожиданно напоминать о себе.
Советуем тебе в этот период быть более внимательным к деталям и не принимать поспешных решений.
Автор: Анна Гусар