Ретроградный Меркурий в 2025 году: дать и что нельзя делать

Ретроградный Меркурий часто ассоциируется с хаосом: техника выходит из строя, документы исчезают, планы разрушаются, а дела летят кувырком. Под его влияние подпадают все знаки зодиака. Так что же это – совпадение или космическое влияние?

Астрологи утверждают, что действительно планета влияет на нашу жизнь. И в 2025 г. таких периодов будет четыре. Чтобы избежать проблем, следует знать дать и действовать осторожнее. Когда в 2025 году будет ретроградный Меркурий, читай в нашем материале.

Cейчас смотрят

Что такое ретроградный Меркурий?

Меркурий отвечает за коммуникации, мышление, технологии, путешествия. И когда планета становится ретроградной, то во всех этих областях начинается настоящий хаос и даже возникают проблемы. Такое случается 3-4 раза в год, когда Меркурий двигается в обратном направлении, а точнее создает иллюзию движения.

Ретроградный Меркурий оказывает влияние на все знаки зодиака, но ощущения изменяются в зависимости от его положения относительно твоего знака или Асцендента, если ты его знаешь.

Когда в 2025 году ждет ретроградный Меркурий: даты

В 2025 году ретроградный Меркурий состоится четырежды. Следовательно, следует быть осторожным, ведь именно в эти даты могут возникнуть поломки, проблемы на работе, в коммуникации и т.д. Вот ключевые даты:

1-3 января – этот период уже прошел и мог оставить значительное влияние на людей со знаком зодиака Стрелец. Считают, что это было остаточное влияние старого цикла

15 марта — 26 апреля – в этот период особенно внимательными должны быть Овнам и Рыбам

30 июня – 25 августа – ретроградный Меркурий во Льве

21 октября – 17 декабря – ретроградный Меркурий в Скорпионе и Стрельце

Что не стоит делать в ретроградный Меркурий?

Запомни, что в этот период категорически запрещено:

заключать важные соглашения

планировать и совершать дальние поездки

покупать дорогие вещи

переезд в новое жилье/город/страну

начинать новое дело, проект, бизнес и т.п.

устраиваться на новую работу

принимать импульсивные решения

Как ретроградный Меркурий оказывает влияние на людей?

Как уже отмечалось, этот период влияет на все знаки зодиака. Во время ретроградного Меркурия люди становятся рассеянными. Чаще случаются конфликты, недоразумения и трудности в коммуникации. Могут теряться документы, ломаться вещи, меняться планы, а прошлое неожиданно напоминать о себе.

Советуем тебе в этот период быть более внимательным к деталям и не принимать поспешных решений.

Автор: Анна Гусар