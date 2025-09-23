Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября 2025 года уже на страницах Нового канала! Кому неделя принесет энергичный подъем, а кому не стоит забывать о своей семье? Читай точные подсказки для каждого – в любви, работе и финансах. Это полный гороскоп на неделю на Новом канале. И не пропусти финансовый гороскоп на 2025 и любовный гороскоп на 2025

Гороскоп на неделю подготовила астролог Ирина Бублий специально для Нового канала.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Неделя принесет энергетический подъем. Планеты будут ожидать от вас серьезных решений в партнерских отношениях – личных и рабочих. Если начало недели лучше посвятить обдумыванию и планам, то конец – конкретным действиям. Вы начнете новое сотрудничество или договоритесь о новых условиях в отношениях. Вероятны ситуации на дому и на работе, где вам придется постоять за себя и свои принципы, и у вас получится переманить других на свою сторону!

Совет недели: не бойтесь идти против большинства по принципиальным вопросам.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Неделя позволит заложить новые привычки в работе и быту. Например, начинать утро не с кофе и часа прокрастинации, а с планировки своего дня. У вас получится наладить эффективный режим, а также подружиться с разными здоровыми практиками. И если жим лежа – не для вас, то начните с малого: проснитесь на полчаса раньше, приготовьте брокколи на завтрак, сделайте 10 000 шагов своей ежедневной нормой. Также уделите внимание дому и эмоциональному уюту.

Совет недели: прекратите откладывать важные обновления на затем, изменяйте свою повседневную жизнь.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Вы окажетесь в эпицентре неожиданных новостей, и если вы не можете противостоять обстоятельствам, научитесь принимать их с благодарностью и удовольствием. Если в последнее время вас беспокоила какая-то ситуация, у вас возникнет идея, которая перевернет ее восприятие вверх дном. Планеты усилят ваш творческий потенциал. У вас может внезапно родиться идея для курса, блога или презентации, но не торопитесь сразу реализовать все.

Совет недели: даже самые безумные идеи заслуживают внимания и обсуждения.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Рак (22 июня – 22 июля)

Важнейшими темами для вас будут дом и внутренняя стабильность. Вы можете начать ремонт, найти квартиру своей мечты или построить новый семейный ритуал. Карьера и другие вопросы отойдут на второй план. Создайте в доме уют и приятную атмосферу, пригласите самых близких людей на семейный ужин. Это поможет вам эмоционально восстановиться. Не беспокойтесь о чрезмерно профессиональных вопросах: планеты помогут сохранить баланс между личной жизнью и работой.

Совет недели: фокусируйтесь на вещах, действительно важнейших в жизни.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Лев (23 июля — 22 августа)

Вы почувствуете себя как на сцене или красной дорожке, когда все глаза – на вас! Ваша харизма будет на пике, а люди будут тянуться к вам. Вам будет легко получать внимание и поддержку, что особенно важно для публичных Львов. Впрочем, минутку славы заслуживает каждый. Сейчас удачное время для старта учебных и коммуникационных проектов. Ваша речь на работе может вдохновить коллег, а сообщение в соцсетях – залететь на тысячи подписчиков. Однако не забывайте о партнерах, чтобы ваша яркость не превратилась в эгоизм.

Совет недели: благодарите тех, кто рядом, ведь они – часть вашего успеха.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Дева (23 августа — 23 сентября)

Ваша неделя будет максимально продуктивной, с четкими мыслями и планами. Это удачное время для работы с документами, бюджетами, договоренностями. Можно смело планировать запуск новых рабочих проектов или настраивать системность в быту. Вы знаете все об организованности и порядке. В то же время вселенная будет тестировать ваше умение проявить гибкость. Готовы к этому?

Совет недели: не застрягайте в мелочах, иногда достаточно сделать хорошо, а не идеально.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Весы (24 сентября — 23 октября)

Эта неделя принесет вам новые мечты и планы, а некоторых Весов ждут судьбоносные изменения в личной жизни. Будьте открыты к новым шансам и знакомствам. Планеты ожидают от вас больше инициативы, чем вы привыкли проявлять. Если же вы не стремитесь к кардинальным изменениям, начните с маленьких внешних преобразований. Отправляйтесь на шоппинг, чтобы сменить имидж, или в салон за новой прической. Вы изменяетесь, и пусть ваш образ отображает ваше внутреннее состояние.

Совет недели: пора наконец стать теми, кем вы всегда мечтали быть.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Вселенная приоткрывает вам двери к духовным практикам и тайным знаниям. Хотите ли вы за них заглянуть? Начните вести дневник сновидений, запишитесь на свою первую йогу или начните работу с психологом, чтобы лучше понять себя. Также период подходит для работы с астрологами и прочими специалистами эзотерической сферы. В течение недели можно успешно решить вопросы с авторитетными людьми и чиновниками, погасить кредит или получить ценный инсайт.

Совет недели: будьте внимательны к колокольчикам своей интуиции.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На этой неделе лучшие события и новости станут возможны благодаря социальному окружению. Ваш круг общения – ваш все. Друзья могут пригласить вас присоединиться к общему проекту, и он окажется достаточно успешным и выгодным. А случайное знакомство на Ивенте откроет новые карьерные возможности. Так что отлежаться дома не получится. На работе у вас будут отличные шансы проявить свое мастерство и стать душой коллектива. За это вас и ценят!

Совет недели: принимайте приглашение и будьте в центре событий.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Козерог (22 декабря — 20 января)

Карьерные темы выходят на первый план. Руководство может предложить вам возглавить новое направление. Соглашайтесь на сложные, но перспективные проекты. Благодаря им вы добьетесь желаемых успехов. К тому же вы можете сами отправить резюме в компанию, где хотите работать, приобрести деловую недвижимость или начать собственное дело. Поддержка планет – на вашей стороне. Или начните с малого и обустройте для себя уютное рабочее место, что будет вдохновлять новые достижения.

Совет недели: сначала дисциплина, а потом уже вознаграждение.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Водолей (21 января — 18 февраля)

Планеты активируют область партнерства, договоренностей и публичности. Вам удастся объединить вокруг себя даже людей с разными взглядами, заключить важное соглашение или найти союзников. Ваши коммуникативные навыки и харизма будут на высоте! Кроме того, вселенная будет поощрять вас к обучению, путешествиям, знакомствам с представителями других культур и любых активностей, расширяющих мировоззрение. Учите новое и делитесь вашими наблюдениями в соцсетях: просмотры вашего блога могут взлететь в космос!

Совет недели: пора напомнить о себе новой корреспонденцией или видео.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Среди главных тем недели – деньги и ресурсы. Вы начнете думать о новых способах заработка, возможных неожиданных доходах или расходах. Вопрос общих денег в паре или бизнесе потребует честных разговоров. Договоритесь о новом распределении бюджета. Также вселенная будет поощрять вас к дисциплине, особенно по здоровью и рабочим вопросам. Планеты сейчас обостряют вашу интуицию, однако в то же время делают склонными к самообману.

Совет недели: не уклоняйтесь от разговоров о деньгах и ответственности.

Ирина Бублий, астролог, более трех лет помогает людям подружиться с планетами (@irene_bublii)