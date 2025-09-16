Как получить помощь от ООН пенсионерам: пошаговая инструкция

ООН пытается помогать украинцам с начала полномасштабного вторжения России. Как получить помощь от ООН для семьи, можно прочесть здесь. Что же касается пенсионеров, сейчас Украина ведет переговоры с ООН по новым выплатам для граждан страны, пострадавших из-за войны войны. Читай на Новом канале всю информацию.
ООН продлила программу поддержки и предоставления денежной помощи для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, до середины 2025 года.
На Урядовому Порталі зазначено, что пенсионеры, которые отвечают условиям программы, будут получать выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН в сумме, равной разнице между 3 250 грн и суммой пенсии, которую они получают.
Так что, если пенсия составляет 3100 грн, то высчитывается разница. Нужно из 3250 грн отнять 3100 грн, равно 150 грн. Это и будет доплата, которую сможет получить пенсионер к пенсии.
Пенсионеры этих областей могут рассчитывать на выплаты:
Для получения этой выплаты нужно, чтобы пенсионер отвечал следующим требованиям:
Выплата дополнительной денежной помощи прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.
Денежные средства выплачиваются непосредственно WFP на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.
Информация о таких пенсионерах содержится в базе данных Пенсионного фонда, подавать заявление или запрос во Всемирную продовольственную программу или в Пенсионный фонд не требуется.
