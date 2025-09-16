Магнитные бури могут сказываться на самочувствии даже абсолютно здоровых людей, а метеозависимые чувствуют их особенно остро. В этот период возможны перепады давления, головные боли, раздражительность, бессонница или общая слабость
По прогнозам, в сентябре 2025 года солнечная активность будет низкой и достаточно спокойной.
А когда стоит ожидать магнитные бури в сентябре и какой силы они будут – читай в новом материале на сайте Нового канала.
Что такое магнитные бури?
Напомним, что магнитные бури – это природное явление, возникающее из-за активности Солнца и влияния солнечного ветра на магнитное поле Земли. И хотя многие могут не почувствовать никаких изменений, для некоторых такие периоды заметно влияют на самочувствие и общее физическое недомогание.
Календарь магнитных бурь на сентябрь 2025 года в Украине:
Магнитные бури в сентябре 2025 года: как защититься от вредного воздействия
Советуем тебе соблюдать несколько простых рекомендаций, чтобы легче перенести магнитные бури в сентябре 2025:
Фото iStock