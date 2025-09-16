Помощь от ООН 2024: как подать заявку и получить выплаты

Помощь от ООН доступна для украинцев, отвечающих определенным категориям уязвимости. Международное агентство принимает заявки на получение выплат.
Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) увеличило выплаты украинцам, пострадавшим в результате военных действий с целью помочь им удовлетворить неотложные потребности, в частности, на временное жилье, питание и предметы личной гигиены.
Как говорится на сайте организации, с 1 октября, уязвимые слои населения будут получать 3 600 грн для каждого члена домохозяйства, вместо ранее выплачиваемых 2 200 грн.
В 2025 году пункты сбора данных на многоцелевую денежную помощь от УВКБ ООН заработают с 13-го января.
Подать заявку можно будет в Днепре, Запорожье, Киеве, Кривом Роге, Кропивницком, Николаеве, Одессе, Сумах, Харькове и Чернигове.
Подать заявку могут вынужденно перемещенные лица, а также те, кто вернулся к своему постоянному месту жительства (в частности, из-за границы). Сумма помощи составляет 3 600 грн на человека и покрывает три месяца — то есть общая сумма на каждого члена семьи составляет 10 800 грн.
Заявку на денежную помощь можно подать, если семья не получала ранее выплату от международных организаций, имеет доход меньше 5 400 грн на члена семьи и относится к указанным ниже категориям уязвимости:
Эти люди могут быть как внутренними переселенцами, так и теми, кто вернулся из-за границы.
Также подать заявку могут те, кто не получал денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций.
Если вы получили помощь в размере 2 220 грн на человека в месяц от другой гуманитарной организации ООН, то в выплате от УВКБ ООН могут отказать.
Обратите внимание, что на сайте организации сообщают следующее: Если вы получили пособие в размере 2220 грн/чел./месяц от другого агентства/гуманитарной организации ООН, вам может быть отказано в выплате финансовой помощи от УВКБ ООН. Гуманитарные организации координируют усилия, чтобы семьи/отдельные лица не получали помощь несколько раз или от разных партнеров.
Те, которые уже предоставили свои данные для включения в программу денежной помощи от УВКБ ООН, получат свои выплаты при условии, что они не получали денежную помощь от другой организации.
Помощь пенсионерам от ООН оказывается в рамках вышеуказанных критериев.
Как получить помощь от ООН пенсионерам: пошаговая инструкция
Чтобы получить денежную помощь от ООН, нужно обратиться в ближайший специальный центр. Сбором информации для УВКБ ООН занимается партнёрская организация БФ «Право на защиту». Адреса пунктов приема заявок в разных регионах Украины можно найти по ссылке.
Адреса и график работы пунктов регистрации можно посмотреть по ссылке.
На официальном сайте Право на защиту вы также найдете актуальные графики и адреса всех пунктов регистрации.
Получить консультацию можно, воспользовавшись Telegram-каналом организации, или по номеру 0 800 307 711.
