Помощь от ООН 2024: как подать заявку и получить выплаты

Помощь от ООН доступна для украинцев, отвечающих определенным категориям уязвимости. Международное агентство принимает заявки на получение выплат.

ООН увеличило помощь для украинцев

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) увеличило выплаты украинцам, пострадавшим в результате военных действий с целью помочь им удовлетворить неотложные потребности, в частности, на временное жилье, питание и предметы личной гигиены.

Cейчас смотрят

Как говорится на сайте организации, с 1 октября, уязвимые слои населения будут получать 3 600 грн для каждого члена домохозяйства, вместо ранее выплачиваемых 2 200 грн.

Помощь от ООН: кто может получить финансовую поддержку

В 2025 году пункты сбора данных на многоцелевую денежную помощь от УВКБ ООН заработают с 13-го января.

Подать заявку можно будет в Днепре, Запорожье, Киеве, Кривом Роге, Кропивницком, Николаеве, Одессе, Сумах, Харькове и Чернигове.

Подать заявку могут вынужденно перемещенные лица, а также те, кто вернулся к своему постоянному месту жительства (в частности, из-за границы). Сумма помощи составляет 3 600 грн на человека и покрывает три месяца — то есть общая сумма на каждого члена семьи составляет 10 800 грн.

Заявку на денежную помощь можно подать, если семья не получала ранее выплату от международных организаций, имеет доход меньше 5 400 грн на члена семьи и относится к указанным ниже категориям уязвимости:

семья, которая имеет только одного из родителей с одним или более детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один одинокий / несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше или пожилое лицо с одним ребенком или детьми до 18 лет);

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями: инвалидность, хронические заболевания.

Эти люди могут быть как внутренними переселенцами, так и теми, кто вернулся из-за границы.

Также подать заявку могут те, кто не получал денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций.

Если вы получили помощь в размере 2 220 грн на человека в месяц от другой гуманитарной организации ООН, то в выплате от УВКБ ООН могут отказать.

Обратите внимание, что на сайте организации сообщают следующее: Если вы получили пособие в размере 2220 грн/чел./месяц от другого агентства/гуманитарной организации ООН, вам может быть отказано в выплате финансовой помощи от УВКБ ООН. Гуманитарные организации координируют усилия, чтобы семьи/отдельные лица не получали помощь несколько раз или от разных партнеров.

Те, которые уже предоставили свои данные для включения в программу денежной помощи от УВКБ ООН, получат свои выплаты при условии, что они не получали денежную помощь от другой организации.

Помощь пенсионерам от ООН оказывается в рамках вышеуказанных критериев.

Как получить помощь от ООН пенсионерам: пошаговая инструкция

Как получить помощь от ООН?

Чтобы получить денежную помощь от ООН, нужно обратиться в ближайший специальный центр. Сбором информации для УВКБ ООН занимается партнёрская организация БФ «Право на защиту». Адреса пунктов приема заявок в разных регионах Украины можно найти по ссылке.

Адреса и график работы пунктов регистрации можно посмотреть по ссылке.

На официальном сайте Право на защиту вы также найдете актуальные графики и адреса всех пунктов регистрации.

Получить консультацию можно, воспользовавшись Telegram-каналом организации, или по номеру 0 800 307 711.

По материалам Факты.

Фото iStock

Читай также:

Как получить помощь от Красного Креста? Контакты по городам Украины и инструкция

Денежная помощь ACTED: как получить, и кто может оформить