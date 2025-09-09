Как получить помощь от ООН пенсионерам: пошаговая инструкция

ООН пытается помогать украинцам с начала полномасштабного вторжения России. Как получить помощь от ООН для семьи, можно прочесть здесь. Что же касается пенсионеров, сейчас Украина ведет переговоры с ООН по новым выплатам для граждан страны, пострадавших из-за войны войны. Читай на Новом канале всю информацию.

ООН продлила программу поддержки и предоставления денежной помощи для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, до середины 2025 года.

На Урядовому Порталі зазначено, что пенсионеры, которые отвечают условиям программы, будут получать выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН в сумме, равной разнице между 3 250 грн и суммой пенсии, которую они получают.

Так что, если пенсия составляет 3100 грн, то высчитывается разница. Нужно из 3250 грн отнять 3100 грн, равно 150 грн. Это и будет доплата, которую сможет получить пенсионер к пенсии.

Кому из пенсионеров будут доплачивать

Пенсионеры этих областей могут рассчитывать на выплаты:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Луганская,

Николаевская,

Херсонская,

Черниговская,

Сумская,

Харьковская.

Право на выплаты имеют:

Для получения этой выплаты нужно, чтобы пенсионер отвечал следующим требованиям:

пенсионер должен проживать там, где продолжаются боевые действия или в прифронтовой зоне;

пенсия должна быть не более 3250 грн;

отсутствие каких-либо выплат от каких-либо международных организаций и помощи для ВПЛ с 1 марта 2023 года.

Выплата дополнительной денежной помощи прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.

Размер выплаты

Денежные средства выплачиваются непосредственно WFP на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.

Как пенсионерам получить помощь от ООН

Информация о таких пенсионерах содержится в базе данных Пенсионного фонда, подавать заявление или запрос во Всемирную продовольственную программу или в Пенсионный фонд не требуется.

