Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября 2025 года уже на страницах Нового канала! Кому не нужно откладывать свои планы, а кому звезды советуют порадовать себя? Читай точные подсказки для каждого – в любви, работе и финансах. Это полный гороскоп на неделю на Новом канале. И не пропусти финансовый гороскоп на 2025 и любовный гороскоп на 2025

Гороскоп на неделю подготовила астролог Ирина Бублий специально для Нового канала.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Хорошо ли вы ладите с другими? Потому что на этой неделе дела лучше делать в дуэте. Планеты будут требовать организованности в работе и готовьте свои планеры. Сейчас идеальное время, чтобы довести старые дела до завершения и, наконец, отдохнуть, а вот новых проектов лучше не начинать. Среди главных тем недели также хобби и любовь: найдите время для творчества и досуга. Планеты дают ощущение «больше – лучше», но будьте реалистичны в своих мечтах.

Совет недели: в отношениях с другими стройте мосты, а не стены.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Планеты активируют вашу творческую и любовную сферу. Семейные отношения станут более теплыми и чувственными. Станьте для своего партнера опорой и зоной комфорта и он отблагодарит тем самым. Также у вас удачное время для гармонизации домашнего пространства. Наполните жилище уютными безделушками, замените то, что требует обновления. Неделя может принести финансовые сюрпризы – хорошо быть гибкими в планах, касающихся материальной сферы.

Совет недели: самые дорогие вещи в жизни – бесплатные, цените их.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Планеты обещают вам неожиданности и прорывы в общении. Возможные судьбоносные знакомства или о себе напомнят люди, от которых вы этого не ожидали. Полнолуние 7 сентября подсветило карьеру – вы чувствуете, куда двигаться дальше. Это особенно удастся представителям творческих профессий, ведь сейчас планеты открывают каналы для креатива, новых знакомств и рискованных шагов. В то же время, вселенная смещает акцент на семью: вот ваша настоящая опора.

Совет недели: подходите с творчеством и азартом даже к рутинной работе.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Рак (22 июня – 22 июля)

Вам длится период коммуникаций: важных разговоров, обучения, оформления документов. Кроме того, вас будут беспокоить темы финансов и самоуважения: вы будете искать подтверждение своей ценности. Будьте готовы впустить судьбоносные изменения в жизнь. Вселенная заставляет вас пересмотреть свое мировоззрение, планы на дальние поездки или переезды, отношение к собственной репутации и публичности. Может, пора сделать новое сообщение в инстаграмме и рассказать, что у вас интересного?

Совет недели: делитесь достопримечательностями, вам есть что рассказать миру.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Лев (23 июля — 22 августа)

Вселенная усиливает вашу харизму и стремление к самовыражению. Знайте: вы – 10/10! На этом фоне актуализируются темы романтики и отношений, ведь людей тянет к вам как магнитом. Неделя будет полна финансовых и практических дел. Планеты придадут вам активность и целеустремленность в переговорах и новых договоренностях, поэтому планируйте в настоящее время подписание важных соглашений, собеседования и т.д. Будьте осторожны в вопросах кредитов и чужих средств: не дайте себя обмануть.

Совет недели: уверенность в себе – ваш лучший наряд.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Дева (23 августа — 23 сентября)

Ваша сила и желание проявляться сейчас на пике! Вы можете четко мыслить, планировать будущее и запускать амбициозные проекты. Главное – мечтайте масштабно. В частности, о материальном, потому что планеты активизируют финансовые вопросы. На этой неделе вселенная наполняет вашу жизнь романтическими фантазиями, однако сразу проверит отношения на крепость. В вашей жизни останутся только те, кто сможет доставить вам счастье.

Совет недели: не бойтесь широты своих мыслей, мечтайте о великом.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Весы (24 сентября — 23 октября)

Неделя будет наиболее насыщенной и активной именно для вашего знака. Энергии много, но важно не превратить ее в конфликт. Направьте свой пыл на завершение текущих дел и тушение горящих дедлайнов. Это неделя внутренней очистки: очищайте пространство, мысли и оцепления от токсичных людей. Планеты поддерживают дружбу и социальные связи. Познакомьтесь с друзьями или родными, вы классно проведете время.

Совет недели: доводите начатое до завершения и с легкостью двигайтесь дальше.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Эта неделя принесет много взаимодействия и общения, коллективных проектов и совместного времени с друзьями. Уединиться – не вариант! Планеты дают вам шанс более эффективно проявиться в профессии: презентуйте свои идеи и не бойтесь выразить свое мнение, которое идет вразрез с большинством. Вероятно, именно вы правы. Масштабные трансформации ждут вас дома: изменения могут коснуться как вашего дома и домашних, так и «внутреннего фундамента» – вы меняетесь изнутри.

Совет недели: вы – отличный «серый кардинал», но пора сиять.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На этой неделе планеты вдохновляют вас на масштабные цели в обучении, путешествиях, преподавании. Особенно хорошо удается изучение иностранных языков, а также любые дела за рубежом. Планеты рекомендуют завершить старые партнерские договоренности и не форсировать новые. Кроме того, добавляют обаяния в сфере публичных выступлений. Возможно, пора попробовать себя как спикер? Вам будет непросто уравновесить работу и личную жизнь, но мы верим, что вы справитесь.

Совет недели: расширяйте горизонты, мир велик и разнообразен.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Козерог (22 декабря — 20 января)

В повестке дня – финансовые вопросы, особенно в партнерстве с другими. На этой неделе планеты будут испытывать вас на умение взаимодействовать в материальной сфере без эмоций с холодным умом и выдержкой. Избегайте конфликтов с теми, с кем у вас есть общие финансы. Кроме того, планеты стимулируют вас к обучению и путешествиям. Тем более, что вы сейчас наделены дисциплиной и организованностью, чтобы лучше это спланировать. Может, и вам пора начать в сентябре новый учебный год?

Совет недели: обучение на протяжении всей жизни – лучшая инвестиция в себя.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Водолей (21 января — 18 февраля)

Если сейчас вы чувствуете глубокую трансформацию всех сфер жизни, вы – на правильном пути. Ваш мир не рушится, а меняется к лучшему. Обостряется тема психологической близости: есть ли вокруг вас те, кому можно доверить все, что на душе? В течение этой недели возможны такие глубокие разговоры и признание. Планеты подсвечивают партнерские отношения – это может быть гармония и проверка. Будьте осмотрительны с финансами и лучше отложите масштабные покупки и инвестиции, чтобы не разочароваться.

Совет недели: с благодарностью принимайте любые изменения в жизни.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Полнолуние 7 сентября в вашем знаке открыла новую личную страницу: теперь вы знаете, за что держаться, а что отпустить. На этой неделе планеты сосредоточивают внимание на партнерстве – вы видите, что в отношениях нуждается в улучшениях и совпадают ли ваши глобальные цели. Вам может быть сложно справиться с эмоциями, но в этом поможет забота о себе и своем здоровье. Она вернет чувство почвы под ногами. Испытания, которые в последнее время могли превратить жизнь в квест, действительно помогают укрепить внутренний стержень.

Совет недели: трудности – это испытание ради будущего.

Ирина Бублий, астролог, более трех лет помогает людям подружиться с планетами (@irene_bublii)