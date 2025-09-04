Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября 2025 года уже на страницах Нового канала! Кому не нужно откладывать свои планы, а кому звезды советуют порадовать себя? Читай точные подсказки для каждого – в любви, работе и финансах. Это полный гороскоп на неделю на Новом канале. И не пропусти финансовый гороскоп на 2025 и любовный гороскоп на 2025

Гороскоп на неделю подготовила астролог Ирина Бублий специально для Нового канала.

Cейчас смотрят

Любовный гороскоп на 2025 год: прогноз для всех знаков зодиака от астролога

Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Неделя будет напоминать о бытовых и рабочих делах, требующих вашего внимания. Может быть, на работе заканчивается дедлайн для подачи презентации, а дома давно нужно починить стиральную машину? Планеты делают вас собранными и организованными, помогая навести порядок в документах и ​​финансах. В личных отношениях вам понадобится больше гибкости и компромиссов. Выходные принесут эмоциональное тепло: проведите их с семьей.

Совет недели: выращивайте в себе принятие и идите на взаимные уступки.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Начало недели будет идеальным для завершения давно накопившихся дел. Планеты активируют стремление к творчеству, риску и самовыражению. Вы удивите окружающих поступками, которые вам не свойственны. Актуализируются вопросы, связанные с детьми. Кто-то узнает о предстоящем пополнении в семье, а кто-то просто прекрасно проведет время в кругу малышей. С 4 сентября возможны неожиданные новости, которые изменят вашу жизнь.

Совет недели: не бойтесь перемен и учитесь быть разными.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Планеты сейчас делают вас жаждущими обновлений и экспериментов. Особенно насыщенной будет вторая половина недели: в это время запланируйте встречи с родными и друзьями, а также приносящие вам вдохновение активности. Также возникнет необходимость упорядочить дом и семейные вопросы, так что в стремлении успеть все не выпадайте из быта. Следите за здоровьем: эта область вашей жизни может быть нестабильной. Вас могут больше, чем других, затрагивать глобальные события и новости.

Совет недели: позаботьтесь о своем «островке безопасности» в этом нестабильном мире.

Гороскоп на 2025 год: прогноз для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября: Рак (22 июня – 22 июля)

Планеты помогают вам упорядочить обучение, общение, документы. Кроме того, они способствуют финансовым поступлениям, особенно через творчество. Попытайтесь разнообразить свою деятельность новыми подходами, даже если это финансовая отчетность. В конце недели принесет приятные эмоции, расслабление и семейное тепло. Вниманию будут нуждаться домашние дела: расставьте приоритеты и решайте их по порядку, иначе рискуете выйти из равновесия.

Совет недели: добавьте нотку творчества даже в самые будничные дела.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября: Лев (23 июля — 22 августа)

Вам захочется признания и самовыражения, и планеты создают идеальные предпосылки для этого. Вы будете центром внимания – еще больше обычного! Эта неделя – отличное время для романтических знакомств или креативных проектов. На какой стороне вы будете? Солнце переключит акцент на ресурсы: финансы, стабильность, ваше умение зарабатывать и обеспечивать себя. К счастью, вселенная открывает вам возможности для масштабирования, в частности в материальном плане. Остается только ими воспользоваться.

Совет недели: используйте естественную уверенность и харизматичность для роста.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября: Дева (23 августа — 23 сентября)

Хорошее время для начала обучения, планирования и запуска проектов. Планеты сейчас дарят вам уверенность, делают яркими и привлекательными для других. Однако в погоне за чем-то новым не забывайте учитывать детали и завершать старые задания. В отношениях важно не давить на партнера, а искать баланс и точки соприкосновения. Возможно, вам пора откровенно поговорить и сверить компасы? Вы должны двигаться в одном направлении.

Совет недели: двигайтесь вперед, но с накопленным опытом.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября: Весы (24 сентября — 23 октября)

Планеты будут тестировать вас на умение действовать через дипломатию и партнерство. Учитесь не настаивать, а сотрудничать и прислушиваться к другим. Неделя будет полна приятных знакомств, встреч и разговоров. В то же время, сосредоточьтесь на внутренних ресурсах и здоровье. Не разменяйтесь на всех и все, найдите время для себя. Подарите себе поход в spa или на любимую процедуру ухода. В конце недели также подходит для восстановления энергии в кругу родных.

Совет недели: не жмите на других, и вы увидите, как проблемы отступают.

Финансовый гороскоп на 2025 год: астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Неделя способствует социальным контактам: планеты активируют взаимодействие с друзьями и единомышленниками. Другие люди будут мощным источником вашей энергии, так что не уединяйтесь. В карьере оценят ваши таланты и умения и предположительно предложат повышение. Вы сейчас хотите все доводить до идеала. Однако не казните себя за ошибки и помните об отдыхе и восстановлении.

Совет недели: лучше сделать хорошо, но сейчас, чем идеально, но некогда.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Неделя расширит ваши горизонты. Планеты вдохновляют вас на обучение, путешествия и духовные поиски, более активные проявления и медийность. Не время прятать свою яркую личность! Сосредоточьтесь на профессиональных достижениях, пора подвести итоги и запланировать, куда двигаться дальше. Начало недели потребует сосредоточенности на финансах, а конец – на делах дома. Возвратитесь к заброшенным бытовым вопросам.

Совет недели: спрятаться не получится – внимание все равно вас найдет.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября: Козерог (22 декабря — 20 января)

Вам откроются новые перспективы обучения, путешествий, партнерств с иностранцами. Планеты помогают вам видеть идеи глубже, а также создают предпосылки для выгодных инвестиций или получения ресурсов от других людей. Будьте внимательны к своим мыслям: это может быть гениальный бизнес-план! В выходные не оставайтесь в одиночестве: вы ощутите острую потребность в душевных разговорах и дружеском плече.

Совет недели: даже самые прагматические люди нуждаются в поддержке и понимании.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября: Водолей (21 января — 18 февраля)

Планеты стимулируют серьезные изменения в вашей жизни, в частности, в сфере ресурсов. Пора пересмотреть финансы и долги, научиться более рационально распоряжаться средствами. Придется найти баланс между финансовой грамотностью и желанием порадовать себя импульсивной покупкой. Более яркими станут отношения с романтическим партнером и окружением в целом. Вам захочется обучение и путешествия. В выходные могут «проснуться» давно забытые семейные темы и недоразумения. К счастью, у вас есть время, чтобы подготовиться!

Совет недели: не забывайте обольщаться, но не все сразу.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планеты подсвечивают сферу партнерства. Речь идет как о браке, так и о деловых напарниках. Пора проанализировать эффективность этих союзов, тем более что сейчас вы наделены очень тонкой интуицией и проницательностью. Значительная часть вашей энергии будет направлена ​​на рабочие проекты и поддержку здоровья. Сатурн сейчас учит вас дисциплине, хоть и требует ответственности. Выходные принесут романтическое и творческий подъем. За хорошим отдыхом придут новые идеи, записывайте их.

Совет недели: слушайте внутренний голос.

Ирина Бублий, астролог, более трех лет помогает людям подружиться с планетами (@irene_bublii)