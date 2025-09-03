Новый каналG.spaceНовости

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для дел, путешествий, перемен

Місячний календар на вересень 2025: сприятливі дні для справ

Лунный календарь благоприятных дней на сентябрь 2025 года уже на сайте Нового канала! Узнай, когда следует планировать важные дела и принимать ключевые решения, а когда лучше взять паузу

Все самое важное о сентябре с астрологической точки зрения — в лунном календаре от Нового канала!

Фазы Луны в сентябре 2025

  • 1–6 сентября – растущая Луна. 
  • 7 сентября – полная Луна.
  • 8–20 сентября – убывающая Луна.
  • 21 сентября – новолуние.
  • 22–30 сентября – растущая Луна.

Лунный календарь на сентябрь 2025 года: благоприятные дни для дел

Согласно лунному календарю на сентябрь 2025 года, благоприятные дни: 3, 4, 5, 13, 14, 15 сентября. Это идеальное время для активных действий – принятие решений, финансовых соглашений, новых стартов, путешествий и запуска важных проектов. Также благоприятно заниматься творчеством, долгосрочными делами или оздоровлением.

Благоприятные дни для дел по лунному календарю на сентябрь 2025 года:

  • Благоприятные дни для путешествий: 3, 5, 13, 14, 22 сентября.
  • Благоприятные дни для новых начинаний: 3, 6, 13, 21, 25 сентября.
  • Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 3, 5, 14, 18, 22, 25 сентября.
  • Благоприятные дни для творчества и спорта: 3, 5, 13, 14, 19, 24, 28 сентября.
  • Благоприятные дни для взаимоотношений (деловых и романтических): 4, 5, 13, 14, 20, 22, 24 сентября.
  • Благоприятные дни для похода к врачу: 3, 5, 10, 13, 14, 22, 24 сентября.

Неблагоприятные дни для дел по лунному календарю на сентябрь 2025 года

В сентябре 2025 года следует с осторожностью отнестись к следующим датам: 1, 10, 28, 29, 30 сентября. Это период, когда возможно эмоциональное истощение и снижение энергии, так что новые дела лучше отложить.

