Стихи до 1 сентября 2025 года: подборка для школьников

1 сентября в Украине традиционно отмечают День знаний, но в этом, 2025 году, уроки в школах и вузах будут проходить снова в условиях военного положения, и учреждения будут работать при повышенных требованиях по безопасности (онлайн и офлайн).

Поделиться добрыми вдохновляющими пожеланиями учащимся, студентам и их родителям, а также преподавателям в эти первые занятия в новом учебном году помогут милые поздравления с 1 сентября, которые мы собрали в подборке ниже.

Стихи на 1 сентября

Ми любимо ваші цікаві уроки,

Хоч з нами буває немало мороки,

І вчительське серце частенько у герці,

Бо неслухи сиплять густесенько перцем.

І кліпають потім провин оченята,

А вчителя честь захищають завзято.

А вчитель справжнісінький факел знання

Їх також сумлінно черпає щодня,

Щоб учні ловили кожнісіньке слово

Багато цікавинок в нього готових.

Сім коробів треба, немов в циркача,

Щоб учень з уроку не дав «втікача».

***

Навчатись на відмінно

Бажаєм вам віднині.

Батькам своїм на радість,

На славу Україні!

***

Ось і настав цей день. 1 вересня — День знань і старту нового навчального року. Хочеться побажати, щоб цей день не був причиною печалі, а запам’ятався довгоочікуваними добрими зустрічами, новими цікавими знайомствами. Й нехай у школах на перервах звучить дзвінкий сміх, а не сигнали повітряної тривоги на уроках. Високих оцінок, безпечного навчання, легких контрольних, цікавих уроків та домашки, вірних друзів, з якими все, що вже було сказано, легко здійсниться!

***

Вересень щедро сонцем зігрітий,

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє,

Дзвоником першим їх школа вітає.

***

Бажаю гарно вчитись,

На хлопців не дивитись,

Бо в хлопців карі очі,

Мішають на уроці.

***

Сьогодні усі надзвичайно красиві,

Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!

Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,

Щоб зорями сяяли вчительські очі,

А учні у школі трудились на славу,

І вище ваш труд цінувала держава!

