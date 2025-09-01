Стихи до 1 сентября 2025 года: подборка для школьников

Новый каналG.spaceНовости

Стихи к 1 сентября 2025 года: подборка для школьников

1 сентября в Украине традиционно отмечают День знаний, но в этом, 2025 году, уроки в школах и вузах будут проходить снова в условиях военного положения, и учреждения будут работать при повышенных требованиях по безопасности (онлайн и офлайн).

Поделиться добрыми вдохновляющими пожеланиями учащимся, студентам и их родителям, а также преподавателям в эти первые занятия в новом учебном году помогут милые поздравления с 1 сентября, которые мы собрали в подборке ниже.

Стихи на 1 сентября

Ми любимо ваші цікаві уроки,
Хоч з нами буває немало мороки,
І вчительське серце частенько у герці,
Бо неслухи сиплять густесенько перцем.

І кліпають потім провин оченята,
А вчителя честь захищають завзято.
А вчитель справжнісінький факел знання
Їх також сумлінно черпає щодня,

Щоб учні ловили кожнісіньке слово
Багато цікавинок в нього готових.
Сім коробів треба, немов в циркача,
Щоб учень з уроку не дав «втікача».

***

Навчатись на відмінно
Бажаєм вам віднині.
Батькам своїм на радість,
На славу Україні!

***

Ось і настав цей день. 1 вересня — День знань і старту нового навчального року. Хочеться побажати, щоб цей день не був причиною печалі, а запам’ятався довгоочікуваними добрими зустрічами, новими цікавими знайомствами. Й нехай у школах на перервах звучить дзвінкий сміх, а не сигнали повітряної тривоги на уроках. Високих оцінок, безпечного навчання, легких контрольних, цікавих уроків та домашки, вірних друзів, з якими все, що вже було сказано, легко здійсниться!

***

Вересень щедро сонцем зігрітий,
В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє,
Дзвоником першим їх школа вітає.

***

Бажаю гарно вчитись,
На хлопців не дивитись,
Бо в хлопців карі очі,
Мішають на уроці.

***

Сьогодні усі надзвичайно красиві,
Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!
Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,
Щоб зорями сяяли вчительські очі,
А учні у школі трудились на славу,
І вище ваш труд цінувала держава!

Фото iStock

