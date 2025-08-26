Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 года уже на страницах Нового канала! Кому звезды прочат новые возможности, а для кого на этой неделе лучшее время для отдыха? Читай точные подсказки для каждого – в любви, работе и финансах. Это полный гороскоп на неделю на Новом канале. И не пропусти финансовый гороскоп на 2025 и любовный гороскоп на 2025

Гороскоп на неделю подготовила астролог Ирина Бублий специально для Нового канала.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Овен (21 марта – 20 апреля)

Эта неделя напоминает вам, что результат формируют мелочи. Это прекрасное время, чтобы навести порядок в рабочих и деловых делах и здоровье. Планеты придают вам внимание к деталям, поэтому вы сможете организовать процесс максимально продуктивно. Растущая Луна открывает возможности в сфере партнерств: следует налаживать новые сотрудничества и закладывать основы будущих проектов. Более важными станут отношения с семьей, не жалейте для них времени и ресурсов.

Совет недели: семья – ваш главный источник поддержки, будьте благодарны.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Телец (21 апреля – 21 мая)

Для вас эта неделя – время активного развития в креативе и личной жизни. Солнце стимулирует творчество и самовыражение, делает вас авантюрными и легкими для подъема. Планеты подкинут новые идеи по хобби и отдыху. Кроме того, сделают вас более открытыми к новым романтическим историям. Если вы уже в отношениях, добавьте им огонька и попробуйте с любимым человеком что-то новое. Возможны дополнительные заработки и идеи, как монетизировать свои таланты.

Совет недели: лучшие идеи приходят, когда вы в наполненном состоянии.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Планеты открывают вам новые возможности и внушают желание масштабироваться. Поэтому не удивляйтесь, если на этой неделе чувствуете себя не в своей тарелке, словно прежняя жизнь стала тесной. В то же время в вашей энергии будут нуждаться дом и семейные дела. Это хорошее время для бытовых обновлений или урегулирования отношений с близкими. Растущая Луна запустит долгосрочные изменения в личной жизни, вы готовы?

Совет недели: как раньше уже не будет, пора совершенствоваться.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Рак (22 июня – 22 июля)

Планеты придают вам магнетизм и привлекательность, а также способствуют успеху в переговорах, обучении и общении. Используйте этот момент в свою пользу, сейчас вы нравитесь всем. Это хороший период для коротких поездок, встреч, презентаций и заключения контрактов. Неделя подходит для запуска проектов в сфере коммуникаций, и если ваша профессия связана с этим направлением, – смело вперед! Главное – будьте предусмотрительны и мыслите на перспективу.

Совет недели: планируйте свои действия на несколько шагов вперед.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Лев (23 июля — 22 августа)

Для вас эта неделя будет продуктивной в финансовой сфере. Появятся новые источники дохода или идеи для заработка. Планеты стимулируют желание тратить средства на дом и близких, однако соблюдайте осторожность с чрезмерной щедростью. Активизируются коммуникации, поэтому вы будете легко находить партнеров и союзников через диалог. В переговорах вы будете убедительны как никогда!

Совет недели: прокачивайте свою финансовую грамотность.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Дева (23 августа — 23 сентября)

Эта неделя начнется в атмосфере внутренних размышлений. Планеты сейчас помогают вам глубже понять себя, чтобы отпустить страхи и старые обиды. К концу недели вы будете больше сосредоточены на подготовительной работе «за кулисами», но с переходом Солнца в ваш знак энергия вырастет, и вы почувствуете новый старт. Принимайте важные решения и меняйте свою жизнь! Не упустите шанс наладить коммуникацию с коллегами или клиентами, но помните об осторожности и точности в формулировках.

Совет недели: вы сейчас – любимцы вселенной, приготовьтесь сиять!

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Весы (24 сентября — 23 октября)

На этой неделе планеты придают вам энергию и активность, но важно направлять их в конструктивные действия, а не конфликты. Луна готовит основу для новых идей, которые вы реализуете в ближайшее время. Однако эту неделю лучше посвятить внутренней работе и завершению дел, которые мешали двигаться вперед. Позаботьтесь о своем профессиональном имидже и репутации: они будут залогом будущих успехов.

Совет недели: будьте последовательны в своих действиях и мечтах.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Вам этот период активизирует дружеские и коллективные связи, помогает выстроить четкую стратегию в командных проектах. Вы станете центром своего коллектива. Планеты советуют действовать через дипломатию и напоминают: некоторые планы должны остаться за кулисами, чтобы иметь шанс на успех. Душа стремится к чему-то новому? Открывайтесь к знаниям и путешествиям и впитывайте информацию из разных сфер, она вам понадобится.

Совет недели: храните планы в секрете, чтобы они «созрели».

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Фокус недели – карьера и достижения. Планеты помогают привести в порядок профессиональную сферу и наметить дальнейшие шаги. Вам откроются новые горизонты в работе и интересные карьерные предложения. Следует уделить внимание имиджу и репутации. Будьте внимательны к теме общих средств и инвестиций: рационально ли вы с ними распоряжаетесь? Планеты помогут вам найти новых союзников и через партнерство добиться большего.

Совет недели: успех не происходит с теми, кто просто сидит и ждет его.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Козерог (22 декабря — 20 января)

Готовьтесь к продуктивному сезону! Планеты подталкивают вас к планированию предстоящих поездок и учений. Может, самое время овладеть маркетингом или довести свой английский до уровня advanced? Сейчас вся вселенная помогает вам систематизировать знания и информацию. Это хорошее время для начала курса, стажировки или работы с документами. Активизируется тема отношений, особенно на расстоянии. Их удастся вывести на новый уровень.

Совет недели: ныряйте в учебу, но не забывайте о личном.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Водолей (21 января — 18 февраля)

Для вас акцент недели – финансы и общие ресурсы. Планеты подталкивают решать материальные вопросы, связанные с другими людьми, кредитами, инвестициями. Некоторые из вас совершат масштабную покупку, некоторые получат ценный подарок от других. Но неделя не будет полностью о материальном: она станет трансформационной и в психологическом плане, будет стимулировать внутренние изменения. Также планеты открывают двери к новым знаниям, путешествиям и контактам с людьми из-за границы.

Совет недели: в материальном мире не забывайте о высоком.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Солнце в Деве освещает сферу партнерств – как личных, так и деловых. Время для новых отношений или обновление существующих. Планеты открывают двери для укрепления связей, заключения соглашений или начала сотрудничества. Ваша глубокая натура откроется и в любви: вас покорит тот, кто даст чувство безопасности и интеллектуального единства. Будьте открыты к изменениям в жизни. Планеты будут испытывать вас на вой проявить стержень и дисциплину в турбулентное время.

Совет недели: отсекайте лишнее и проявляйте дисциплину.

Ирина Бублий, астролог, более трех лет помогает людям подружиться с планетами (@irene_bublii)