NASA добавило 13 знак зодиака: правда или нет

Изменилась земная ось, а значит, на звездном небе между Скорпионом и Стрельцем мы будем видеть новое созвездие. И потому количество знаков зодиака увеличится: теперь их будет не 12, а 13. Это привело к тому, что у 85% людей на планете может измениться знак Зодиака. Об этом говорится в материале на Space.Place.NASA.

Как теперь с этим жить и что известно о тринадцатом знаке Зодиака? Как теперь с этим жить и что известно о тринадцатом знаке Зодиака? Новый канал узнал мнение людей, у которых по новой системе изменились знаки Зодиака, и астролога — читай в материале.

Как меняется расположение созвездий

Как объясняют ученые на сайте NASA, существует несколько различных определений созвездий, хотя многие думают о созвездии как о группе звезд. Созвездия, которые можно увидеть на ночном небе, зависят от вашего расположения на Земле и времени года.

С давних времен созвездие называли в честь предметов, животных и людей. Сейчас астрономы используют созвездие для обозначения звезд и метеорных потоков. В настоящее время существует 88 официально признанных созвездий.

Каждую ночь звездное небо выглядит несколько иначе, поскольку Земля находится в другом месте своей орбиты. И звезды кажутся чуть западнее того места, где они были накануне вечером. Вид созвездия может также изменяться в зависимости от того, в какой части света вы находитесь.

– Например, предположим, что вы находитесь в Северном полушарии и смотрите в ночное небо 21 сентября. Вероятно, вы сможете увидеть созвездие Рыб. Но вы не увидите Деву, потому что это созвездие находится по другую сторону Солнца. В это время года звезды Девы будут видны только днем, но вы никогда их не увидите из-за яркости нашего Солнца, – объясняют ученые.

Поскольку созвездия находятся в фиксированном месте, они часто используются как ориентиры в небе. На новой карте созвездий, опубликованной в NASA, можно четко увидеть, что вместо привычных 12 зодиакальных созвездий на ней находится 13. Добавился еще один знак Зодиака – Змееносец.

По сути, Змееносец – это экваториальное созвездие. Солнце находится в нем с 30 ноября по 17 декабря. Змееносец изображается как мужчина, держащий змею, разделенную его телом на две части. При этом глава змеи и ее хвост считаются зодиакальным созвездием.

Новое распределение знаков Зодиака

Как теперь распределятся знаки Зодиака:

  1. Козерог – с 20 января по 16 февраля
  2. Водолей – с 16 февраля по 11 марта
  3. Рыбы – с 11 марта по 18 апреля
  4. Овен – с 18 апреля по 13 мая
  5. Телец – с 13 мая по 21 июня
  6. Близнецы – с 21 июня по 20 июля
  7. Рак – с 20 июля по 10 августа
  8. Лев – с 10 августа по 16 сентября
  9. Дева – с 16 сентября по 30 октября
  10. Весы – с 30 октября по 23 ноября
  11. Скорпион – с 23 ноября по 29 ноября
  12. Змееносец – с 29 ноября по 17 декабря
  13. Стрелец – с 17 декабря по 20 января

Что известно о знаке Змееносца

Если раньше ты был Скорпионом или Стрельцем, то теперь у тебя появился шанс быть Змееносцем. Под этим знаком родились люди в период с 29 ноября по 17 декабря. Символ Змееносца – человек, борющийся со змеем.

Характеристика знака Змееносец

В астрологии такие люди – сильные, целеустремленные, с огромной внутренней силой, привыкшие работать на результат. В этом знаке сочетается много черт характера Скорпиона и Стрельца.

Змееносцы умеют радоваться мелочам, никогда не опускает руки, любит риск и приключения. Это люди действия, которые пытаются ничего не откладывать впоследствии. Наряду с ними могут быть и друзья с такими качествами, которые поддержат их авантюры. В любви Змееносцы стабильны и верны – обычно они выбирают одного партнера и на всю жизнь.

Мнение астролога о новой системе Зодиаков и новом знаке Зодика — Змееносец

Ирина Бублий, астролог

Тема 13-го знака периодически возникает уже несколько лет подряд. Я достаточно скептически к ней отношусь и сейчас объясню, почему)

Что такое Зодиак в его обычном виде? Это 12 знаков. 12 секторов эклиптики, по 30 градусов каждый. Удобно! А удобно ли делить его на 13 секторов? Попытайтесь сосчитать.

Зодиак – это условность. Он не столь привязан к реальным границам зодиакальных созвездий. Нет соответствия между знаками Зодиака и координатами. Люди создали разделение на 12 знаков многие столетия назад для своего удобства. Так проще ориентироваться в небе.

Эта традиция не имеет отношения к астрономии. Но если вам хочется изобрести свою классификацию – пожалуйста!) Хоть змееносец, хоть единорог. Главное – что вы не перестанете быть собой!

Что об этом думают украинцы?

Валерия Коваль (была Весами, по новой системе стала Девой)

Оказывается, теперь я Дева? Хотя вся жизнь была Весами. И идентифицировала себя именно так. Ибо все характеристики этого знака словно списаны с меня. К примеру, очень тяжело принимаю решения, долго взвешиваю все за и против. И в принципе верю в гороскопы, совместимость знаков. Интересно, что меня окружают именно те люди, с которыми у меня больше всего совпадений по знакам зодиака. Поэтому для себя решила, что Девой из-за каких-то новых исследований космоса не стану. И буду носить свой любимый серебряный кулончик с символом Весов. На мое внутреннее чувство никак не повлияла информация, что теперь знаков зодиака 13. Буду жить и дальше по старому гороскопу.

Катерина Шмарова (была Стрельцем, стала Змееносцем)

Мне интересно начать об изменениях, но относительно того, кем я буду себя вести дальше, думаю, что останусь Стрельцем. Наверное, потому что привыкла. Но при этом я все равно буду держать эту информацию у себя в голове и, возможно, учесть ее в разных случаях. Сама в гороскопы я не верю на все сто процентов, но иногда ради забавы, могу залезть в интернет и почитать что-то на эту тему.

Мария Тарадай (была Козерогом, стала Стрельцом)

Я не особо верю в гороскопы, но я с детства люблю все связанное с тестами и тому подобное, поэтому из любопытства иногда смотрю видео или читаю статьи на тему астрологии. Начала замечать за собой, что действительно часто угадываю знак зодиака человека даже совсем чуть-чуть с ним пообщавшись, поэтому в этом что-то есть. Но на самом деле никак не реагирую на все эти нововведения и изменения знаков.

Во первых, потому что если углубляться в тему астрологии, на тебя влияет не только твой солнечный знак, но и асцедент, положение луны в тот день, когда ты родился и многие другие факторы — только один знак зодиака дает очень мало информации. А во-вторых, у каждого из нас совершенно разное видение «идеальной версии себя», часто не совпадающей с каноническим описанием нашего знака. Например, Козерогу (мой знак), кроме других качеств всегда приписывают трудоголизм и интровертность, к которым я никогда не имела никакого отношения. Это как с гендерами в современном мире, понимаете – пусть каждый сам выбирает кем он себя считает.

Фото iStock, Space.Place.NASA.

