Модный маникюр на август 2025: подборка стильных идей с фото

Август – это последний яркий аккорд лета, когда хочется успеть насладиться солнцем, теплом и незабываемыми моментами. Маникюр в этот месяц становится не просто деталью образа, а подлинным настроением, которое подчеркнет твою индивидуальность и стиль. Трендовые дизайны августа 2025 года сочетают в себе насыщенные цвета, натуральность и элегантность, даря возможность выглядеть безупречно в любой ситуации.

Летний маникюр на август 2025

Краски синего

Оттенки синего в тренде, а если еще и сочетать с интересным дизайном, получается вообще поджог. Особо популярны животные принты: зебра, леопард и т.д.

Объемные детали

Все больше набирает популярность маникюр с объемными фигурками. Особенно мило смотрятся разные мишки, бантики и сердечки. Немножко креатива и от твоих ногтей невозможно будет оторвать взгляд.

Жемчужный

Для любительниц чего-нибудь нежного, но при этом интересного и креативного. Маникюр с втиркой жемчужного цвета и объемными волнами из геля. Достаточно легко в исполнении, но смотрится просто неотразимо.

В этот август не бойся быть яркой и незабываемой. Твой маникюр – это возможность привлечь взгляд и подчеркнуть свой уникальный стиль.

Автор: Дарина Жадько

Фото iStock