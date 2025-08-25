Когда День Независимости Украины 2025? Как празднуют этот день и почему он важен? История праздника День Независимости Украины – далее в материале

Как празднуют День Независимости Украины 2025 и почему он важен?

День Независимости Украины – это важный государственный праздник, который был введен в память о принятии Декларации о государственном суверенитете, а позже – Акта провозглашения независимости. Дату принятия последнего документа считают датой образования государства Украина в его современном виде.

История праздника День Независимости Украины

Впервые День Независимости Украины отпраздновали 16 июля 1991 года – через год после принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Так почему же сейчас мы отмечаем этот государственный праздник 24 августа?

24 августа 1991 года приняли постановление о провозглашении независимости Украины, которое вступило в силу сразу после принятия. А 1 декабря 1991 года на всеукраинском референдуме народ проголосовал за принятие Акта провозглашения независимости Украины. Вследствие этого возникла необходимость изменить дату празднования Дня Независимости Украины.

20 февраля 1992 года Верховная рада Украины приняла постановление «О Дне Независимости Украины». В этом документе День Независимости Украины был признан государственным общенародным праздником и закреплен за 24 августа.

Когда День Независимости Украины 2025?

День Независимости Украины отмечают ежегодно 24 августа. Следовательно, в 2025 году этот государственный праздник также буду отмечать 24 августа, в воскрсенье.

Фото: IStock